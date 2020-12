Samtidig etterforskes det om det er tilbudt store politiske donasjoner i bytte mot benådning fra president Donald Trump, viser rettsdokument som ble offentliggjort tirsdag.

Det 18 sider lange dokumentet er sladdet og det kommer derfor ikke fram hvem som etterforskes eller hvem benådningen var ment for.

Men dokumentet fra august avslører at personer er mistenkt for å ha drevet skjult lobbyvirksomhet mot tjenestemenn i Det hvite hus for å sikre benådning eller straffereduksjon og at det, i en relatert hendelse, ble tilbudt betydelige summer i politisk støtte i bytte mot en benådning.

En kilde i justisdepartementet sier tirsdag kveld at ingen av regjeringens embetsmenn er mistenkt eller etterforskes i saken.

Som del av etterforskningen er mer enn 50 datamaskiner, nettbrett, harddisker og andre digitale enheter beslaglagt, ifølge dokumentet.

President Donald Trump kommenterer etterforskningen på sedvanlig vis på Twitter ved å omtale den som «fake news».

Benådninger er vanlig mot slutten av en presidents periode og er tidvis politisk motivert da noen domfelte forsøker å utnytte kontaktene de har i Det hvite hus til å sikre seg en benådning.

I forrige uke kunngjorde president Trump at han hadde benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Han erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse.

