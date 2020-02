Bernie Sanders står fram som den ledende kandidaten etter de to første rundene i Demokratenes presidentkandidatkamp: Han vant som ventet i New Hampshire natt til onsdag.

– Grunnen til at jeg tror vi kommer til å vinne, er at vi har en grasrotkampanje man aldri har sett maken til før, fra kyst til kyst, millioner av mennesker, sa Sanders til jublende tilhengere etter seieren i New Hampshire.

Han lå an til 26 prosent av stemmene da 95 prosent av kretsene var klare, mens Pete Buttigieg gjorde en overraskende sterk andreplass med 24 prosent, foran Amy Klobuchar på tredjeplass med rundt 20 prosent.

Topp tre i New Hampshire: Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar. Foto: NTB scanpix

– Vi samler en politisk bevegelse på tvers av generasjoner og etniske grupper som man ikke har sett maken til, sa Sanders.

Han gjør det spesielt sterkt hos unge demokrater, og New Hampshire er ansett som «hjemmebane» for Sanders. Sanders kjernesaker er blant annet helsereform som gir helsehjelp til alle, og billigere studier.

Splittet

Men det er også en annen viktig grunn til at Sanders har en fordel i racet: At mange av de såkalte moderate velgerne deler seg mellom de moderate kandidatene, som er Pete Buttigieg, Joe Biden og Amy Klobuchar. Samtidig ser Sanders ut til å ta mange av de potensielle velgerne til den andre venstrekandidaten, Elizabeth Warren.

– Sander tjener på noe han manglet i 2016: en gruppe motstandere som splitter de moderate stemmene, skriver The New York Times i en analyse.

At det fortsatt er så mange som er sterkt med i kampen, bidrar altså til å fordele stemmene på mange kandidater, i stedet for at det blir et kappløp mellom to sterke kandidater fra start av, som man har sett tidligere. Det er flest moderate kandidater. I tillegg kommer mangemillionær Michael Bloomberg inn i racet på supertirsdag i mars – også han en moderat kandidat.

Selv om flertallet av velgerne til sammen går for moderate kandidater, kan det føre til at ingen av disse likevel får nok til å bli størst, som i New Hampshire.

– Vi ser at moderate stemmer er splittet over hele linja, og en svak Warren – det er gode nyheter for Bernie Sanders, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for amerikanskpolitikk.no i podkasten til Dagsavisen og amerikanskpolitikk.no.

Drømmescenario

Han viser til at det at Amy Klobuchar gjorde det såpass bra, førte til at Buttigieg ikke vant i New Hampshire, selv om han var nær. I tillegg kom Warren under ti prosent.

– Et drømmescenario for Sanders, kaller han det.

Verken Buttigieg eller Klobuchar ligger spesielt godt an i de to neste statene, Nevada og South Carolina, noe som kan føre til at det uavklarte racet blant Demokratene kan var mye lenger, mener Flaten.

I Nevada, som holder det neste nominasjonsvalget 22. februar, er det Joe Biden og Bernie Sanders som ligger best an, ifølge gjennomsnittsmålinger på RealClearPolitics.

De to neste statene blir helt avgjørende for Biden, som er svært svekket etter de to første rundene.

