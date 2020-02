Sanders har ledet på 15 av de 16 meningsmålinger som er gjennomført i New Hampshire i februar, men Pete Buttigieg har gradvis nærmet seg på målingene.

26,2 prosent av demokratene i delstaten mener Sanders bør bli Demokratenes presidentkandidat, viser et gjennomsnitt av februarmålingene, utarbeidet av nettstedet RealClearPolitics.

Buttigieg har støtte fra 20,8 prosent, viser gjennomsnittet, men de ferskeste målingene tegner et noe annet bilde.

Boston Globes daglige målinger tyder på at Buttigieg har innhentet forspranget. Lørdagens måling ga Sanders et knapt forsprang med 24 mot 22 prosent. Dagen før ga målingen ledelse til Buttigieg med 25 mot 24 prosent.

Daglige målinger utført for TV-stasjonen WHDH gir derimot en klar ledelse til Sanders. På lørdagens måling leder han på Buttigieg med 30 mot 20 prosent, dagen før ledet han med 31 mot 24 prosent.

Penger

Penger er et sentralt element i amerikansk politikk, og både Joe Biden eller Pete Buttigieg nyter godt av rause bidrag fra dollarmilliardærer. Tidsskriftet Forbes har analysert pengebidragene til kandidatene som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat for å se hvem av dem som er mest populær blant USAs rikeste. Tidligere visepresident Joe Biden hadde ved utgangen av september i fjor høst fått donasjoner fra hele 44 dollarmilliardærer og deres ektefeller, personer som er gode for minst 9 milliarder kroner. Pete Buttigieg hadde tatt imot penger fra 40 dollarmilliardærer, og 13 av dem hadde på dette tidspunktet kun gitt penger til hans valgkamp, ikke til noen av de øvrige kandidatenes. To av Buttigiegs bidragsytere har forbindelse til president Donald Trump, konstaterer Forbes: Hyatt-arvingen Jennifer Pritzker og kona til Trumps forretningspartner Steven Roth, Daryl Roth. Mektige støttespillere Buttigieg understreket tidlig i valgkampen at han ikke ville ta imot penger fra lobbyister, og han lovet også at de som bidro økonomisk ikke ville få anledning til å påvirke politikken hans. The Center for Public Integrity følger nøye med på pengebidragene til amerikanske politikere og konstaterte tidlig at Buttigieg har hatt mange og mektige støttespillere. – Pete Buttigieg har vært treg når det gjelder å slutte opp om de andre presidentkandidatens løfte om å bekjempe pengemakten i politikken, konstaterer de. Sanders-kritikk Buttigiegs fremste rival Bernie Sanders nekter å ta imot pengebidrag fra lobbyister og milliardærer, men mottar desto mer i form av småsummer fra vanlige amerikanere. Bare i januar rant det 25 millioner dollar inn på valgkampkontoen til Sanders, ifølge The New York Times. Senatoren fra Vermont har de siste dagene kommet med krasse angrep mot Buttigieg og hans milliardærvenner. – Jeg liker Pete Buttigieg. Trivelig fyr. Men vi er i en tid der milliardærer ikke bare kontrollerer økonomien, men også det politiske livet, sa Sanders i en tale torsdag. Dagen etter fulgte han opp under TV-debatten i New Hampshire. Går til de rikeste – I motsetning til enkelte andre her, så har ikke jeg 40 milliardærer som bidrar til min valgkamp, penger som kommer fra legemiddelindustrien og Wall Street, sa Sanders henvendt til Buttigieg. – Dersom du har et ønske om å endre USA, så kan ikke det gjøres ved å velge kandidater som går til de rikeste for å tigge om penger, la han til. Buttigieg forsøkte etter beste evne å forsvare seg og sa at han ønsket å inkludere alle, også milliardærer. – Det trengs en politikk som ikke defineres av hvem vi avviser, men av at vi får alle med på laget, sa han

Biden

Starten på Demokratenes nominasjonsprosess ble en stor skuffelse for USAs tidligere visepresident. Flere meningsmålinger tydet på at Biden ville vinne i Iowa, men det endte med at han ble slått med stor margin av både venstreorienterte Bernie Sanders og moderate Pete Buttigieg. Også Elizabeth Warren gjorde det bedre enn den 77 år gamle veteranen. Den eneste trøsten var at Biden greide sperregrensen på 15 prosent.

Straks etter at folkemøtene i Iowa var overstått, dro Biden og de andre håpefulle demokratene videre til New Hampshire for å fortsette valgkampen der.

Nå gjelder det for Biden å hindre en ny nedtur tirsdag. Greier han ikke det, frykter tilhengerne hans at det vil gjøre uopprettelig skade på hans forsøk på å bli Donald Trumps utfordrer i høstens valg.

Ny strategi

Nederlaget har fått Biden til å skifte strategi. På valgmøter i New Hampshire har han ført en aggressiv tone mot rivalene, og bortforklaringen av fjerdeplassen i Iowa er borte.

– Jeg fikk en trøkk, og jeg vil trolig få det her også, sa han under en TV-debatt i New Hampshire fredag.

Deretter gikk han til angrep på både Sanders og Buttigieg.

– Bernie har stemplet seg selv som en demokratisk sosialist. Jeg tror det er et stempel presidenten kommer til å sette på alle som støtter Bernie dersom han blir nominert, sa Biden.

Buttigieg, som tidligere har vært ordfører og soldat i Afghanistan, er for uerfaren, hevdet han videre.

– Jeg har stor respekt for ordfører Pete og hans innsats for dette landet, men for å være helt ærlig mener jeg det er risikabelt å nominere noen som aldri har hatt noe annet verv enn å være ordfører for en by med 100.000 mennesker i Indiana, sa Biden.

Utfordres av Buttigieg

Bidens forsøk på å undergrave sine fremste rivaler kommer få uker etter at han advarte sine motkandidater mot en nedbrytende og negativ valgkampstrategi.

Spesielt Buttigieg utgjør en trussel mot Biden, ettersom begge forsøker å kapre moderate velgere og givere. Flere synes å mene at Buttigieg, som er 38 år og åpent homofil, har bedre sjanser til å slå Trump enn 77 år gamle Biden.

Bidens tilhengere forsøker også å legge tyngde bak sin favorittkandidat, og etter Iowa kunngjorde en såkalt Super-PAC som kaller seg «Unite the Country», at den vil bruke 900.000 dollar i New Hampshire for å hjelpe ham.

«Unite the Country» drives av tidligere Biden-medarbeidere, men er ikke knyttet til hans valgkamp.

Mistet momentum

Men selv om store summer pøses inn for å styrke Bidens sjanser, vil det trolig bli svært vanskelig å gjenetablere favorittstempelet han fikk da han kunngjorde sin ambisjon om å bli USAs president.

Blant Bidens frustrerte tilhengere er Lisa Milne (56), som mener at rådgiverne hans ikke har gjort nok for å rette opp inntrykket av kandidaten etter at han ufrivillig fikk en rolle i riksrettssaken mot Trump. Hun peker også på hans høye alder.

– Joe blir klart eldre, og det begynner å vises. Jeg tror folk klør seg i hodet om hvorvidt han har evnen og utholdenheten, sier Milne.

Sanders leder

Selv om Sanders er ett år eldre enn Biden, er det han som nå leder på meningsmålingene i New Hampshire. Samtidig har Buttigieg fått masse medvind som følge av det overraskende gode resultatet i Iowa. I timene etter seieren strømmet nye valgkampmidler inn.

Når det gjelder Biden, biter giverne negler. De ønsker seg forsikringer om at han kan vinne.

En av Bidens givere sier han er nødt til å slå Buttigieg i New Hampshire. Hvis ikke, kan også støtten fra afroamerikanske demokrater forvitre. Det vil i så fall bety at Biden heller ikke kan være sikker på seier i South Carolina i slutten av februar, der de fleste demokratene er afroamerikanere.

– Afroamerikanske velgere er flytende. De kjenner og liker Biden, men hvis det begynner å virke som om han ikke er noen god investering, vil de gå videre, sier Cornell Belcher, som kartla velgere under valgkampen til Barack Obama.

– En ting er å komme på andreplass. Men å komme på fjerdeplass og så bli blåst vekk i New Hampshire? Historien er ikke snill mot dem det skjer med, sier han. (NTB)

