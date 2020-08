Berlin åpner gradvis for salg av sex igjen, men med strenge smitteverntiltak for å hindre spredning av koronavirus.

Berlin la ned forbud mot salg av sex i midten av mars som et ledd i tiltakene for å hindre smittespredning.

Fra lørdag tillater myndighetene igjen salg av sex, men samleie blir først tillatt 1. september.

Berlins helsemyndigheter begrunner beslutningen om å la byens blomstrende sexindustri gjenåpne «ut fra helsehensyn, men også ut fra et kvinnepolitisk perspektiv».

– Det er ellers en risiko for at de rammede av økonomiske årsaker vil bli avhengige av andre og at de i all hemmelighet vil utføre sitt arbeid under helsefarlige forhold, heter det i kunngjøringen fra helsemyndighetene.

Drøyt 212.000 har til nå fått påvist koronasmitte i Tyskland, og blant dem er det registrert over 9.200 dødsfall.

Tyskland har 11 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere, omtrent det samme som Danmark, men over dobbelt så mange som Norge.

