Frustrasjonen og spenningene øker i en rekke stater i USA på grunn av koronanedstengningen, og president Donald Trump er blitt beskyldt for å oppmuntre til demonstrasjoner for å åpne opp samfunnet igjen.

Mot sin hensikt

Flere guvernører ber nå Det hvite hus om å oppfordre folk til å holde seg hjemme. En av dem er guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer fra Demokratene, som sier fenomenet med protester mot nedstengning er nasjonalt, og at statene trenger føderal hjelp til å dempe uroen.

– Om den føderale regjeringen understreker viktigheten av å bli hjemme til vi får ned disse tallene, ville det vært til stor hjelp, sa Whitmer denne uka.

Michigan er en av statene der det har vært størst demonstrasjoner for å lette på restriksjonene slik at økonomien kommer igang igjen. Mange innbyggere er fortvilet over blant annet å miste inntekt i denne perioden.

Whitmer sier hun forstår at folk er frustrert, men mener det er for tidlig og for farlig å lette på tiltakene nå.

Hun er en av dem som har advart om at slike demonstrasjoner, i en tid da man blir oppfordret til ikke å forflytte seg unødvendig eller å samles i større grupper, nettopp kan virke mot sin hensikt.

– Denne type aktivitet vil sette flere mennesker i fare, og dessverre kan det forlenge tiden vi er nødt til å være i denne situasjonen, sa Michigan-guvernør Gretchen Whitmer nylig.

Helsepersonell i motdemonstrasjon mot demonstranter i Denver, Colorado. Foto: NTB scanpix

Også guvernør i North Carolina, demokraten Roy Cooper, har bedt Trump-administrasjonen om å la folk vite at det er viktig at man får senket tallene på koronasmittede og syke før man letter på tiltakene.

Demonstrasjer er blitt holdt i en rekke stater de siste dagene, og frontene hardner mange steder. I Denver i Colorado ble demonstrantene møtt med motprotester av helsepersonell søndag.

Trump-støtte

President Donald Trump la før helgen ut en rekke Twitter-meldinger der det sto: «FRIGJØR MINNESOTA», «FRIGJØR MICHIGAN» og «FRIGJØR VIRGINIA», og utdypet senere på en pressekonferanse at ha mente noen av koronatiltakene i disse statene hadde vært «for tøffe».

President Donald Trump mener enkelte stater har innført for harde tiltak. Foto: NTB scanpix

Presidenten har lenge gjort det klart at han ønsker seg en normalisering, og sa nylig at han har «total myndighet» over statene. Men i retningslinjene for gradvis gjenåpning som kom fra Det hvite hus i slutten av forrige uke, overlater regjeringen likevel beslutningen om gjenåpning til delstatene. Statene har fått kriterier de bør oppfylle for å begynne å lette på tiltakene, og at gjenåpning bør skje steg for steg.

Amerikanere er delt i spørsmålet om hvor mye og lenge man skal stenge ned, men et flertall av amerikanere støtter restriksjonene om å holde seg mest mulig hjemme for å bekjempe koronaviruset, ifølge en måling. 58 prosent er mer bekymret for konsekvensene av å oppheve tiltakene enn for de økonomiske konsekvensene av nedstengningen, viser målingen, som ble presentert nylig av NBC News/Wall Street Journal.

Men demokratiske og repulikanske velgere ser situasjonen ulikt. Mens flertallet av demokratiske velgere er redd USA vil åpne opp for tidlig, er republikanske velgere mer delt, med et flertall som er bekymret for at landet vil åpne opp for sent.

