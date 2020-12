Belgias innreisenekt vil gjelde i minst et døgn, opplyste statsminister Alexander De Croo søndag.

For å begrense den nye varianten så mye som mulig besluttet den nederlandske regjeringen å stanse alle flygninger fra Storbritannia fra søndag og foreløpig fram til 1. januar.

Det er funnet over 1.000 tilfeller av den nye varianten, som kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset.

Les også: Dagsavisen oppsummerer nyhetsåret 2020 – selvsagt på Teams (+)

Nedstenginger

Etter flere møter i regjeringen fredag kveld og lørdag kunngjorde Storbritannias statsminister Boris Johnson nye smitteverntiltak i London i regionen Sørøst-England. Det betyr i praksis så godt som full nedstengning.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har opplyst at den nye virusvarianten var kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i de rammede områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

– Det kommer til å bli veldig vanskelig å holde situasjonen under kontroll til massevaksinasjonen er i gang, sa helseministeren i et intervju med Sky News søndag.

De nye tiltakene innebærer blant annet stenging av alle butikker og forretninger som ikke er helt nødvendige og krav om at folk må holde seg hjemme.

Statsminister Boris Johnson understrekte lørdag at millioner nå må kansellere juleplanene sine.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høie vurderer tiltak

I Danmark er det funnet ni tilfeller av den nye varianten, og i Nederland ett.

Norske helsemyndigheter vurderer nå ytterligere innstramminger for å unngå at den nye virusvarianten i Storbritannia sprer seg i Norge.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger han til.

Også Tyskland vurderer forbud mot flygninger fra Storbritannia, har en myndighetskilde opplyst til nyhetsbyrået DPA. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.