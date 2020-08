Beirut-eksplosjon kan ha vært på over et kilotonn

Ekspertene baserer sin vurdering på en måling av krateret, slik det kan ses på satellitt- og luftfoto av området, og meldinger om hvor sjokkbølgen knuste vindusruter i nærområdet.

Kilotonn brukes gjerne som et mål på sprengkraften i atomvåpen. Det antas at atombomben som ble sluppet over den japanske byen Hiroshima for 75 år siden, hadde en sprengkraft på omkring 15 kilotonn – det vil si at den tilsvarte 15.000 tonn av det høyeksplosive stoffet TNT.

Beirut-eksplosjonen ser ut til å ha hatt en kraft på 2,2 kilotonn, mener analytiker og våpenekspert Sim Tack i det private etterretningsfirmaet Stratfor.

Den israelske eksperten But Hayoun anslår kraften til omkring 1 kilotonn. Han har også vurdert opplysningene som er kommet om mengden ammoniumnitrat som var lagret i havneområdet.

Han understreker imidlertid at man må være forsiktig med spesifikke uttalelser, siden informasjonen om hendelsen ennå er mangelfull.

