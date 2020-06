Tirsdag blir George Floyd gravlagt ved siden av sin mor, Larcenia Floyd, på Houston Memorial Gardens-kirkegården i forstaden Pearland. Begravelsen som i utgangspunktet er for familie og venner finner sted i The Fountain of Praise Church, men kirken vil strømme begravelsen.

SE BEGRAVELSEN PÅ NETT: Direktesendingen kan følges bl.a her.

Seremonien skal være en feiring av George Floyds liv, sier en pastor i Fountain of Praise-kirken til CNN.

Over hele verden har det vært store demonstrasjoner mot rasisme og politivold, etter at afroamerikanske George Floyd (46) ble kvalt under en pågripelse i Minneapolis for to uker siden. En politimann holdt kneet mot Floyds hals i åtte minutter og 46 sekunder, mens Floyd gjentatte ganger sa at han ikke fikk puste. «I can't breathe» er blitt et motto for demonstrasjonene. Politimannen er nå siktet for drap.

Les også: Magdi om demonstrasjonene: – En vanskelig avveining

Mandag fikk over 6.000 av mennesker ta et siste farvel med George Floyd, da Floyds åpne kiste sto i Fountain of Praise-kirken i hjembyen Houston i seks timer.

Den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather har betalt for begravelsen, der blant andre Houstons borgermester, Sylvester Turner, og skuespiller Jamie Foxx skal delta. Sannsynligvis skal også demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, bidra med en innspilt hilsen. Joe Biden møtte mandag familien til George Floyd i forkant av begravelsen.

Les også: Politimann i retten etter dødelig politivold mot George Floyd

(NTB/Dagsavisen)