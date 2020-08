Begge land var nær koronafrie – nå går smitten opp på Island og i New Zealand

De er begge øystater som har lykkes i koronakampen, etter massiv testing og strenge restriksjoner. Men nå øker smitten igjen på Island, og tirsdag rapportere New Zealand at landet har registrert den første lokale smittespredningen på 102 dager.

Går opp

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen her i Norge at Island blir blant de nye landene som blir «røde» når bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres denne uka, dersom det ikke skjer endringer, meldte instituttet mandag. Island, Polen, Malta, Kypros og Nederland er alle nå over grensen på 20 positive tilfeller per 100.000 de siste to ukene, som man må være under for at et land skal defineres som grønt av norske myndigheter.

Island har ifølge Folkehelseinstituttet hatt 25.4 positive smittede per 100.000 de siste to uker.

Suksess

Island er et av landene som har lykkes best med å holde smittetallene nede. Fra begynnelsen av mai og fram til slutten av juli var det knapt noen nye smittetilfeller i landet, kun sporadiske nye registrerte innimellom.

En viktig årsak til at epidemien kom raskt under kontroll på Island var trolig utstrakt testing helt fra start, også av personer uten symptomer. Landet startet også omfattende smittesporing og isolering, og beskyttet eldresentre tidlig. I tillegg har landet en fordel av å ha en liten og homogen befolkning, og øya er geografisk isolert.

Men fra slutten av juli har smittetallene gått opp, ifølge Worldometers.

Selv om tallene på Island fortsatt er lave, har smitten spredt seg til alle deler av landet. Sjefepidemiolog Thorolfur Gudnason er bekymret, og sier utviklingen ligner hva det var tidlig i mars. Han antyder at prosedyrene ved flyplassen bør endres.

Testes på flyplassen

Økningen på Island skjer til tross for at landet har foretatt omfattende koronatesting ved ankomst til landet på flyplassen i Reykjavik, for dem som ønsker dette i stedet for å gå i karantene.

Island har under koronapandemien hatt åpne grenser for land i EU og Schengen, men under forutsetning av at innreisende holder seg i karantene i 14 dager etter ankomst Island. Passasjerene har også kunnet velge å ta en test ved ankomst i stedet.

Fra 31. juli har alle som ankommer Island fra høyrisikoland og som skal være i Island mer enn 10 dager, bortsett fra barn født i 2005 eller senere, måttet ta to koronatester; den første ved ankomst og den andre på et helsesenter 4-6 dager senere. I mellomtiden skal det følges gitte regler. Personer fra Norge, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland eller Tyskland kan slippe både karantene og test dersom de har vært i disse landene i minst 14 dager før ankomst, ifølge islandske myndigheter.

For personer med islandsk statsborgerskap, oppholdstillatelse i Island eller et stor nettverk i Island, er det obligatorisk med to tester uavhengig av hvor lenge de skal være på Island.

Ny smitte

En annen øystat på andre siden av kloden har også kunnet vise til suksess i kampen mot koronaviruset. Allerede i slutten av april kunne New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, konstatere at landet hadde klart å stoppe lokal, uoppdaget spredning av koronaviruset.

– Vi har vunnet den kampen, sa hun i april.

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern. Foto: NTB scanpix

Søndag markerte landet at det hadde gått 100 dager uten et eneste nytt registrert lokalt tilfelle av koronavirus i landet. Landet hadde da fortsatt 23 aktive tilfeller, men dette er tilfeller som var blitt avdekket hos personer idet de ankom landet, og disse er blitt satt i isolat.

Tirsdag kom kalddusjen: Nå er det påvist koronavirus hos fire i samme husholdning i byen Auckland, uten at man har klart å spore smittekilden. Det kan tyde på at det igjen er lokal smittespredning i landet.

Byens drøyt 1,5 millioner innbyggere bes nå om å holde seg hjemme, og utesteder og flere andre virksomheter må lukke dørene. I landet for øvrig er det nå ikke lov å samles i større grupper.

Nesten stengt grense

Regjeringen i New Zealand innførte tidlig strenge smitteverntiltak, og grensen til New Zealand har lenge vært stengt for nesten alle innreisende. Slik er grensereglene fortsatt, bortsett enkelte unntak, som for eksempel borgere fra New Zealand og personer som ellers innfrir visse kriterier for å få unntak.

Statsminister Jacinda Ardern har hele tiden vært opptatt av å si at spredningen raskt kan komme tilbake.

– Jeg vet at denne informajsonen vil være veldig vanskelig å ta imot, sa hun da hun informerte om smittetilfellene og de nye restriksjonene, og oppmuntret samtidig befolkningen.

– Som et lag har vi vært i denne situasjonen før. Vi vet at dersom vi har en plan og holder oss til den, kan vi jobbe oss gjennom vanskelige og ukjente situasjoner.

