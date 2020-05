Ifølge BBC kommer smitterisikoen til å rangeres på ulike nivåer fra én til fem og justeres i henhold til nye data.

I talen er det også ventet at Johnson vil kunngjøre at mesteparten av smittevernrestriksjonene blir forlenget i tre uker. Samtidig vil han trolig legge fram en plan for hvordan enkelte tiltak kan lempes på, som gjenåpning av skoler og deler av økonomien.

Dessuten vil han komme med et nytt slagord – «Vær på vakt, kontroller viruset, redd liv!» – ifølge BBC.

Storbritannia stengte ned store deler av samfunnet 23. mars.

Nær 31.600 personer er registrert døde som følge av koronasmitte i Storbritannia, mens over 215.000 har fått påvist viruset. Storbritannia er nå det landet i Europa som har høyest antall koronarelaterte dødsfall.