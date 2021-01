Det tyske bakeriet i Dortmund feirer koronavaksinens år med kaker formet som vaksinesprøyter. Bakeriet gjorde et lignende stunt i fjor – da folk hamstret toalettpapir i første fase av koronaviruset, sto toalettpapir-kake på menyen, skriver Reuters.

A German bakery is celebrating the arrival of the coronavirus vaccine with syringe-shaped cakes https://t.co/t6BRlcDxjZ pic.twitter.com/JRfNqITqCw