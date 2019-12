Nancy Pelosi, som er lederen for demokratene i Representantenes hus, møtte onsdag sine partifeller bak lukkede dører og spurte dem:

«Er dere klare?» Svaret var et rungende «ja», ifølge dem som var til stede i rommet, skriver nyhetsbyrået AP.

Klokka 9 torsdag morgen lokal tid – klokken 15 norsk tid – var Pelosi klar med en kunngjøring om saken.

– I dag ber jeg formannen i justismkomiteen om å fortsette med riksrettsprosedyren, sa Pelosi.

Hun ba om at det blir utarbeidet et utkast til tiltale i riksrettsprosessen. Dermed vil Donald Trump med stor sannsynlighet stilles for riksrett.

Demokratene har flertall i Representantenes hus.

Det er fomelt justiskomiteen i Tepresentantenes hus som innstiller på riksrett.

Avstemningen foregår så i Huset. Der trengs det kun simpelt flertall. Så skal saken opp i Senatet der 67 av de 100 senatorene må stemme ja, for å kvitte seg med Trump.

– Presidenten gir oss intet valg, sa Nancy Pelosi.

Pelosi viste til den amerikanske grunnloven og pekte på at selv ikke den amerikanske presidenten er over loven.

– Presidenten misbrukte sin makt til egen vinning, sa Pelosi.

Hun mener presidenten ikke har fulgt loven og med det brutt med sin presidented da han i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli, ønsket at han skulle etterforske Joe Bidens sønn Hunter, for korrupsjon.

300 sider

Pelosi var tidligere imot å fortsette riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høringsrundene som nå er gjennomført, ser det ut til å være uunngåelig.

I en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere i uken med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt, skriver NTB.

Riksrett

Sentralt for prosessen som kan ende med at Trump stilles for riksrett, er altså et varsel om innholdet i en telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli.

Ifølge varsleren prøvde Trump der å legge press på Zelenskyj om å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter Biden for korrupsjon. Få dager tidligere hadde USA holdt tilbake nesten 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina.

Trump avviser at det ble gjort for å presse fram etterforskning av far og sønn Biden.

Det er til slutt justiskomiteen i Representantenes hus som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot Trump.

Komitélederen, demokraten Jerry Nadler, har tidligere sagt at de kan holde sin avstemning en gang før jul.

