– Vi er kanskje fysisk atskilt, men denne uka samles demokrater fra hele nasjonen for å legge fram vår visjon for et bedre Amerika, tvitrer Biden mandag.

Landsmøtetalene strømmes direkte hver kveld, det vil si fra klokka 3 til klokka 5 på natten norsk tid. Først ut er tidligere førstedame Michelle Obama og Bidens tidligere rival i nominasjonskampen, Bernie Sanders.

Også guvernørene Andrew Cuomo og Gretchen Whitmer, samt den tidligere republikanske guvernøren John Kasich, skal tale på landsmøtets første dag.

– Vi er et parti for alle, sier leder Tom Perez i Den nasjonale demokratiske komiteen om kritikken som har kommet etter ayt det ble klafrt at republikaneren Kasich skal tale. Han er en uttalt motstander av Donald Trump og utfordret han under forrige valg.

Perez kan fortelle til MSNBC at de har jobbet med landmøtet i månedsvis allerede og at progframmet er tett med mange innslag. Deriblant musikk.

Listen over hvem som skal opptre er lang. På den finner vi navn som Leon Bridges, The Chicks, Common, Billie Eilish, Jennifer Hudson, John Legend, Billy Porter, Maggie Rogers, Prince Royce, og Stephen Stills.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Biden i tet

Seansen kulminerer med kunngjøringen av Bidens offisielle presidentnominasjon torsdag.

Biden har 12 prosentpoeng høyere oppslutning enn Trump blant registrerte velgere, viser foreløpige meningsmålinger fra Washington Post og ABC News.

– Det er kun 78 dager til valget. Kamala Harris og jeg trenger din hjelp for å sørge for at Donald Trump kun sitter i én periode, tvitrer Biden.

Biden håper at valget av Harris, landets første svarte og kvinnelige visepresidentkandidat, kan styrke ledelsen ytterligere.

Den fire dager lange konferansen holdes digitalt som følge av koronaviruset. Den opprinnelige planen var at tusenvis av demokrater skulle samles i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Les også: Pelosi hevder Trump prøver å jukse i presidentvalget

Trump på turné

I et forsøk på å dra oppmerksomheten bort fra landsmøteåpningen, la Trump mandag ut på en valgkampturné. Planen er ifølge valgkampstaben «å sette søkelyset på Bidens liste med feilslått politikk», skriver nyhetsbyrået AP.

Allerede første dag skal Trump tale til flere hundre tilhengere på flyplasser i de viktige vippestatene Wisconsin og Minnesota, to måneder etter at koronasmitten tvang ham til å skrote planer om å holde flere folkemøter under pandemien.

Mandag 24. august er det oppstart for Republikanernes landsmøte, som også vil preges av fraværet av de store forsamlingene man ellers er vant med. (NTB)

Les også: Hva kan vi vente av Biden?

Fakta om presidentvalget i USA

* USA holder presidentvalg tirsdag 3. november.

* president Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat.

* Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat.

* USAs president velges ikke direkte av folket, men av valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

* Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som fikk flest stemmer ved valget.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen vippestater er derfor mer avgjørende enn andre.

* Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene har bytter på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer.

* Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene.

* Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

* Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

* Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)