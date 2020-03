Den tradisjonsrike paraden på St. Patricks dag, Irlands nasjonaldag 17. mars, som vanligvis holdes i Sør-Boston, er avlyst. Det opplyser myndighetene i byen, ifølge The Boston Globe.

Den siste tida har det vært en stadig økning i antall påviste tilfeller av koronaviruset i den amerikanske storbyen.

– Beslutningen tas for å sikre at vi gjør det som trengs for at Bostons innbyggere skal være trygge og friske, sa ordfører Martin J. Walsh i en pressemelding mandag.

Walsh understreket at smitterisikoen er lav for byens innbyggere, men han la til at situajsonen endres raskt, ifølge TV-kanalen CBS Boston.

I fjor samlet rundt en million mennesker seg for å overvære paraden, som har vært en tradisjon i Boston i mer enn 100 år.

Avlyst tidligere

Byrådsleder Michael Flaherty sier beslutningen ikke er politisk, men er tatt av helsemessige grunner.

– Man kan aldri være for forsiktig i håndteringen av Covid-19, sa Flaherty, som også påpekte at dette ikke er første gang paraden er avlyst.

– Byen har overlevd. Det samme har irene, fortsatte han.

The Boston Globe skriver at paraden ble avlyst minst to ganger på grunn av første verdenskrig, så igjen i 1920, da på grunn av glatte veier. I 1994 avlyste arrangørene paraden, etter at organisasjonen «the Irish-American Gay, Lesbian, and Bisexual Group of Boston» fikk tillatelse til å delta. Snø har på sin side ført til utsettelser av paraden i 1956, 1978 og i 1993.

Tilskuere på plass for å se St. Patricks dag-paraden i Boston i 2015. Foto: Steven Senne/AP/NTB scanpix

Koronaviruset setter også en stopper for alle de planlagte St. Patricks-paradene i Irland, ifølge den irske kringkasteren RTE. Enkelte mindre arrangementer i forbindelse med nasjonaldagen skal enn så lenge gå etter planen.

Mange land har så langt avlyst en rekke arrangementer og sportsbegiveheter på grunn av koronautbruddet. Flere fotballkamper og skirenn har imidlertid gått for tomme tribuner, blant annet i Norge og Italia.

Flere tilfeller

Mandag ettermiddag var tallet på koronasmittede i delstaten Massachusetts, der Boston ligger, oppe i 41 tilfeller.

I hele USA er det så langt 805 bekreftede tilfeller, ifølge tall fra Center for Systems Science and Engineering ved Johns Hopkins University i USA, som overvåker utbruddet av koronaviruset på verdensbasis.

USAs president Donald Trump har fått kritikk for håndteringen av utbruddet. Ifølge NTB anklages Trump for å stadig ha kommet med desinformasjon. Presidenten har svart med å legge skylda på mediene for å prøve å framstille ham i et dårlig lys.

– Vi har en perfekt koordinert og finjustert plan i Det hvite hus for vårt angrep på koronaviruset, tvitret han søndag.

