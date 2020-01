Bevisene som legges fram, vil vise at Weinstein «var et seksuelt rovdyr og en voldtektsmann», sa aktor Meghan Hast i sitt åpningsinnlegg.

Weinstein brukte sin store makt innen underholdningsindustrien til å sørge for at kvinner han begikk overgrep mot, tiet stille, fortsatte hun.

– Men nå vil deres stemmer endelig bli hørt, sa Hast.

Metoo

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering, men saken som åpnet i New York onsdag, dreier seg om påståtte voldtekter av to kvinner.

Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt på et hotellrom på Manhattan i 2013 og det andre om tvunget oralsex i 2006.

67-åringen hevder forholdet han hadde til de to kvinnene var gjensidig.

– Jeg har gode advokater, sa han da han ankom rettssalen.

Siden ankalgene ble kjent, har Weinstein stort sett holdt seg hjemme i en leilighet han leier på Manhattan. Der har han brukt tiden på å lese bøker og se TV. Ifølge New York Times er han «nervøs og bruker mye tid på å google seg selv, besatt av utfallet av rettssaken».

Bruker samme vitne

Det er ventet at aktoratet i saken vil bruke samme strategi som under rettssaken mot Bill Cosby i 2018, hvor de hentet inn en ekspert på seksuelle overgrep som vitne. Eksperten forklarte hvordan ofre for voldtekt og seksuelle overgrep oppfører seg i tiden etter et slikt overfall.

Weinsteins forsvarere vil trolig vise til at kvinnen som anklager Weinstein for voldtekt, sendte ham hyggelige eposter i månedene etter den angivelige voldtekten.

Selv om noen kvinner i ettertid kan ha angret på at de hadde sex med den tidligere filmmogulen, er ikke slik anger det samme som voldtekt, hevdet en av forsvarerne i et intervju for en tid tilbake.

Startskuddet for #metoo

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen.

Weinstein fikk sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, ble utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene. Selskapet hans slo seg konkurs i mars 2018.

I mai 2019 inngikk han og hans konkursslåtte selskap forlik med flere titall kvinner som anklaget ham for overgrep og trakassering. Ofrene fikk en erstatning på til sammen 25 millioner dollar, mens Weinstein slapp å innrømme at hadde gjort noe galt. (NTB)

Fakta om Harvey Weinstein