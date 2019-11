Avfyring av nye raketter fra Gazastripen mot Israel tross våpenhvile

Torsdag formiddag gikk sirenene flere steder sør i Israel. Minst fem raketteksplosjoner er observert, melder nyhetsbyrået AP.

Noen timer tidligere meldte både Israel og den palestinske militante gruppen Islamsk hellig krig at en våpenhvile var trådt i kraft etter to dager med israelske luftangrep og palestinske rakettangrep.

Det ble meldt om en rolig situasjon på Gazastripen torsdag morgen, selv om Israel truet med å fortsette likvideringen av militante palestinere.

Det er foreløpig ikke klart hvordan Israel vil reagere og hva som vil skje med våpenhvileavtalen, som Egypt har bidratt til å forhandle fram.

Familie drept

Minst 34 palestinere, mange av dem sivile, er blitt drept i løpet av to dager med israelske luftangrep, ifølge palestinske kilder. Blant de drepte er seks medlemmer av samme familie, opplyser helsepersonell og innbyggere på Gazastripen. Hendelsen granskes av israelske myndigheter.

Samtidig har militante palestinere skutt nærmere 400 raketter mot Israel uten at noen er blitt drept.

En talsmann for det israelske militæret bekreftet torsdag at det er inngått en våpenhvile med Islamsk hellig krig ved å si at Gaza-operasjonen er over. Bekreftelsen kom få timer etter at den palestinske gruppa kunngjorde en våpenhvile som er forhandlet fram ved hjelp av Egypt.

– Gikk med på krav

Ifølge en talsmann i Islamsk hellig krig, Musab al-Braim, har Israel gått med på gruppens krav om å stanse både målrettede angrep mot militante palestinere og israelske soldaters skyting mot de ukentlige protestene ved grensen til Israel, melder nyhetsbyrået Reuters.

Men Israels utenriksminister Israel Katz fastholder at landet ikke har noen planer om å oppgi politikken med å likvidere militante palestinere.

– Alle som var ledende militære tjenestemenn, som hadde planer om eller var involvert i terror og rakettangrep mot Israel, er eliminert. Og vi tenker å fortsette med det, sier Katz til den israelske hærens radiokanal.

Blant palestinerne som er drept de to siste dagene, skal 16 være medlemmer av militante grupper.

To ledere drept

Det var Israels likvidering av en av lederne i Islamsk hellig krig, Baha Abu al-Atta, tidligere i uka som førte til den nye voldsopptrappingen. Også al-Attas kone ble drept i angrepet, mens to av parets barn ble såret, ifølge slektninger.

Samtidig angrep israelske kampfly et hus i den syriske hovedstaden Damaskus, der en annen av gruppens ledere, Akram al-Ajouri, bodde. Al-Jouri skal ha kommet uskadd fra angrepet, mens sønnen og et barnebarn ble drept, opplyser slektninger.

Militante palestinere svarte med en mengde rakettangrep mot det sørlige Israel, hvorav de aller fleste ble skutt ned av Israels rakettforsvar. Enkelte israelske bolighus og veier ble truffet uten at liv har gått tapt på israelsk side.

Rakettene har lammet det sørlige Israel de to siste dagene.