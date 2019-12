Skremmende bilder av utbrente hjem før jul vises på TV og sosiale medier i Australia fra blant Balmoral, et eksempel på hvor fort og ille det kan gå når flammene tar tak.

Det bor rundt 400 personer i landsbyen, som ligger omtrent 12 mil sørvest for Sydney. Det var rundt 150 boliger der, og det er usikkert hvor mange som er totalt ødelagt av brannen i helga.

– Jeg løp mot bilen, men hagen brant allerede

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales sier at de katastrofale brannforholdene i delstaten nærmest har jevnet Balmoral med jorden.

– Jeg løp mot bilen, men hagen brant allerede, og oppkjørselen brant og veien brant, så jeg innså at jeg ikke kunne evakuere, sa Steve Harrison, som bor i Balmoral, il ABC.

Han gjemte seg i et lite, brannsikkert rom, som han hadde bygget dagen i forveien, og ventet der i halvannen time, til brannstormen hadde passert.

Brannvesenet i delstaten New South Wales oppdaterer kontinuerlig på Twitter med nye branner og brannfarevarsler, i det som synes å være en nærmest umulig jobb å stanse. Veier er nå stengt for å blant annet å rydde unna trær som har falt i veibanen og for å sikre trygg ferdsel.

200 branner

For øyeblikket brenner det rundt 200 steder i landet, omkring halvparten av brannene er i delstaten New South Wales, hvorav 60 branner ikke er under kontroll. Det blir heller ikke mulig å få kontroll på situasjonen før det kommer regn, og det er ikke meldt en skikkelig skur i overskuelig framtid.

180 hjem borte i helga

Mandag ble det også mulig å få oversikt over ødeleggelsene etter katastrofehelga. Ifølge Reuters er rundt 180 hjem brent ned og én person meldt omkommet i brannene de siste to dagene.

Til sammen har nå mer enn 900 boliger i Australia gått med i flammene, nesten 800 av dem i New South Wales, seks personer har mistet livet, og over 37 millioner mål i fem delstater er svidd bort. Det er et areal større enn Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder til sammen.

Det er nå ventet noen få dager med litt kjøligere vær med temperaturene på 20-tallet, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales ser ikke lyst på situasjonen.

– Ha i mente at vi ikke venter noe nedbør av betydning for disse brannene før tidligst januar eller februar, sier han.