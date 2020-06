– Angrepene sikter seg inn mot alle nivå av myndighetsinstitusjoner, bedriftssektorer, politiske organisasjoner, utdannings- og helseinstitusjoner og de med kritiske samfunnsfunksjoner, sier statsminister Scott Morrison på en pressekonferanse.

Bak angrepet står en «sofistikert statlig cyberaktør», hevder han. Han ville ikke svare på hvilken stat han tror det er, men understreker at kun en håndfull stater har evnene til å gjennomføre denne type angrep.

Angrepene inkluderer bruk av løsepengeskadevare og phishing-eposter.

– Vi oppfordrer organisasjoner, særlig de innen helse, kritisk infrastruktur og viktige tjenester, til å få eksperthjelp og innføre tekniske forsvarstiltak, sier Morrison.

Attribuering kan være pressmiddel

Det er ofte krevende å bevise skyld når det kommer til cyberangrep, men bak angrepet Australia nå gjennomgår, står «nesten helt sikkert» Kina, sier sikkerhetsekspert ved den australske tenketanken Lowy Institute og tidligere etterretningsoffiser Ben Scott.

Scott mener Morrisons nøling med å identifisere kilden til angrepet er bevisst.

– Offentlig attribusjon, og trusselen om å gjøre det, fungerer som en advarsel og avskrekkelse for motstandere, sier han.

– Men tidlig attribusjon kan også oppleves som en provokasjon, legger han til.

Kina avviser anklager

Anklagene om at Kina har en rolle i angrepene har blitt avvist av kinesiske myndigheter, som hevder dette inngår i en svertekampanje av landet.

– Kina er en trofast forsvarer av cybersikkerhet og slår alltid ned på cyberangrep, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian.

Dårlig forhold

Forholdet mellom Australia og Kina har blitt gradvis mer anspent som følge av at Australia har krevd etterforskning av omstendighetene rundt utbruddet av koronaviruset i Kina.

Australia har også kritisert Kinas internasjonale finans- og handelspolitikk og bruken av teknologiselskaper som Huawei for å tilegne seg makt internasjonalt.

Kina har svart med å innføre toll på australske varer og har advart kinesiske turister og studenter mot å reise til Australia. Nylig ble en australsk statsborger dømt til døden i Kina for narkotikasmugling.

Australia er også med i Five Eyes-nettverket for deling av etterretningsinformasjon. De andre medlemmene er Canada, New Zealand, Storbritannia og USA. Dette kan gjøre landene til mål for angrep fra politiske motstandere.

I tillegg til Kina, har Iran, Israel, Nord-Korea, Russland, USA og flere europeiske land også teknologi og kunnskap som muliggjør avanserte cyberangrep.