Australia har i all hovedsak vært stengt for utlendinger siden mars som følge av koronapandemien. Kun et begrenset antall australiere og deres familier, samt enkelte andre, får lov til å entre øystaten.

– Jeg tror at vi vil gå det meste av året med fortsatt strenge grensebegrensninger. Selv om mye av befolkningen blir vaksinert, vet vi ikke om det vil forhindre smitte, sier Murphy til ABC.

Folk som ankommer Australia, må betale over 21.000 kroner for å tilbringe to uker på karantenehotell. Landet er ventet å starte vaksineringen i slutten av februar.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.