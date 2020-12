– Noen av byens ikoniske øyeblikk fant sted der, men på vei ut latterliggjorde Donald Trump Atlantic City og sa han tjente mye penger og stakk, sier Marty Small, ordfører i den kjente gamblingbyen i New-Jersey, til Associated Press.

Trumps tidligere kasino har vært stengt siden 2014, og bygget har forfalt såpass at rivingen ble påbegynt i tidligere i år. Small håper auksjonen kan innbringe over én million dollar, drøyt ni millioner kroner, til byens «Boys & Girls Club». Organisasjonen tilbyr undervisningsaktiviteter, sommerskole og karrieretrening for barn og unge i Atlantic City.

Det er ikke før 29. januar til neste år at vinneren av budrunden får lov til å trykke på sprengingsknappen.

Trump Plaza er ikke det gambling-eldoradoet det en gang var. De siste restene av bygget sprenges 29. januar. Foto: Wayne Parry

Donald Trump åpnet kasinoet til stor fanfare i 1984, som en del av hans nå famøse satsning på kasinoer i gambling-byen. I tillegg til Trump Plaza har USAs nåværende president også eid kasinoene Taj Mahal og Trump Marina. Førstnevnte ble stengte i 2016 og har nå åpnet som Hard Rock Casino, melder AP.

Donald Trump skal ha solgt seg ut av det meste av virksomhetene i Atlantic City i 2009 og kun tillat bruken av navnet sittt og merkevarene til kasinoene mot betaling. Milliardæren Carl Icahn kjøpte virksomhetene fra et konkursbo i februar 2016, skriver nyhetsbyrået.

