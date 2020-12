Ministaten Oman har markert seg som tilrettelegger for flere vanskelige fredsforhandlinger de siste årene, blant annet for å lande atomavtalen med Iran. Her tar den relativt ferske sultanen Haitham bin Tariq i mot USAs utenriksminister Mike Pompeo i Omans hovedstad Muskat i februar i år. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AP/NTB