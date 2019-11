Åtte amerikanske delstater holdt ulike lokalvalg tirsdag. Flere analytikere og kommentatorer diskuterer nå i hvor stor grad resultatene i lokalvalgene kan ses som et varsel på hva som venter i presidentvalget.

I noen av delstatene var det valg på ulike offentlige maktposisjoner og bestemte lovforslag. Men i særlig i tre av statene settes resultatet inn i en større sammenheng:

* Kentucky: Demokraten Andy Beshear ser ut til å vinne guvernør-jobben med knapp margin.

* Virginia: Demokratene vinner full kontroll i delstatsforsamlingen for første gang siden 1994.

* Mississippi: Republikaneren Tate Reeves blir ny guvernør.

Tapte tross Trump-støtte

I Kentucky har demokraten Andy Beshear erklært seier, men sittende guvernør Matt Bevin har i skrivende stund ikke erkjent nederlag. Ifølge offisielle tall ser den republikanske guvernøren ut til å ha tapt med 0,4 prosentpoeng.

Demokraten Alan Beshear går mot seier i guvernørvalget i Kentucky. Foto: John Sommers/NTB scanpix

Kentucky har også tidligere valgt demokrater til guvernører, men delstaten har lent i konservativ retning de siste årene. I presidentvalget i 2016 vant Donald Trump Kentucky med 30 prosentpoeng på demokraten Hillary Clinton.

Så seint som mandag denne uka deltok Trump selv på et valgkampmøte for Bevin.

Der knyttet presidenten lokalvalget opp mot den pågående prosessen som kan ende med at han stilles for riksrett. Vox-journalist Aaron Rupar har lagt ut en video fra møtet:

Here’s Trump saying at his rally in Kentucky last night that Matt Bevin losing “sends a really bad message” and pleading with his fans, “you can’t let that happen to me!”



Welp, it happened. pic.twitter.com/LUHSUAgSnB — Aaron Rupar (@atrupar) November 6, 2019

– En advarsel

Valgnederlaget tirsdag bekymrer flere republikanere, skriver The Washington Post.

– Det er definitivt et skudd for baugen, sier Michael Steele, tidligere partileder for Det republikanske partiet.

Seier for republikaneren Daniel Cameron i kampen om å bli Kentuckys justisminister var et lyspunkt, sa Steele.

– Men å miste guvernørposten er et slag for både Mitch McConnell og presidenten, og det sender en advarsel. Bare at Trump dukker opp betyr ikke lenger en automatisk seier, fortsatte han.

Republikaneren Mitch McConnell er Senatets flertallsleder. Han representerer Kentucky.

Texas-senator John Cornyn sier han ikke ser Bevins tap som et forvarsel på neste års presidentvalg.

Enkelte andre republikanere påpeker imidlertid at demokraten Beshears popularitet blant mer moderate velgere betyr at republikanerne ikke kan ta seire i tradisjonelt konservative delstater for gitt.

Full kontroll i Virginia

Ikke siden 1994 har demokratene hatt full kontroll i begge husene i delstatsforsamlingen i Virginia.

Tirsdagens seier der trekkes fram som en stemningsrapport før valget neste år, skriver BBC.

I likhet med Kentucky har Virginia tradisjonelt vært en mer konservativ delstat, men Clinton vant der i 2016.

Nå er begge senatorene fra delstaten demokrater, og etter mellomvalget i 2018 er et flertall av de folkevalgte i Representantenes hus fra samme parti.

Lyspunkt i Mississippi

For Trump og republikanerne trekkes seieren til Tate Reeves i Mississippis guvernørvalg fram som et av tirsdagens lyspunkter.

Partiet holdt med det fast på posten, som Phil Bryant har bekledd siden 2012. Reeves vant til slutt med 52,3 prosent av stemmene over demokraten Jim Hood.

I Mississippi sikret republikaneren Tate Reeves guvernørjobben. Foto: Rogelio V. Solid/NTB scanpix

– Vårt store møte fredag kveld flyttet tallene fra uavgjort til en stor SEIER. Flott prestasjon under press, Tate! skrev Trump på Twitter.

Congratulations to @tatereeves on winning Governor of the Great State of Mississippi. Our big Rally on Friday night moved the numbers from a tie to a big WIN. Great reaction under pressure Tate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

Utfordringer for begge

Nyhetsbyrået AP skriver at resultatene tirsdag bør tenne varsellys for begge partier.

Demokratene vant uten å ta opp mer kontroversielle temaer, som endringer i det amerikanske helsevesenet.

For Trumps del kan demokratenes økte oppslutning i forsteder skape trøbbel, ifølge BBC. Republikanerne har tradisjonelt gjort det bra i slike områder. I mellomvalget i 2018 snudde demokratene trenden i en rekke forstadsområder.

Lørdag 16. november er det tid for andre omgang i guvernørvalget i Louisiana. Sittende guvernør John Bel Edwards er en av få demokratiske guvernører i sørstatene, skriver The New York Times. I første valgomgang fikk han 46,6 prosent av stemmene.

