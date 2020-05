Onsdag opplyste det europeiske sørobservatorium at europeiske astronomer har oppdaget et sort hull som ligger 1000 lysår fra jorden. Selv om det fortsatt er fryktelig langt unna, er dagens oppdagelse likevel historisk.

For det første er det det nærmeste sorte hullet vi noensinne har oppdaget. Den forrige rekorden var på 3200 lysår, men den største grunnen er at dette er et sort hull du selv kan observere på stjernehimmelen. Det vil si at du kan se stjernene som går i bane rundt det sorte hullet, som i seg selv er usynlig på grunn av tettheten som gjør at ikke engang lyset slipper ut av det sorte hullet.

– Vi ble overrasket da vi innså at dette er det første stjernersystemet med et svart hull som kan sees med det blotte øye, sier Petr Hadrava, om det sorte hullet som ble oppdaget med teleskop på et observatorium i Chile, i en pressemelding.

– Bare toppen av et spennende isfjell

Selv om det sorte hullet i seg selv er usynlig fant astronomene ut at én av de tre stjernene som går i bane rundt hullet endret bane hver 40. dag, noe de to andre stjernene ikke gjorde.

– Et usynlig objekt med en masse fire ganger større enn solen kan bare være et sort hull, sier hovedforfatter bak studien, Thomas Rivinius.

Astronomen sier at dagens oppdagelse bare er toppen av et meget spennende isfjell, og tror det kan være mange flere sorte hull i vår galakse.

– Det må være hundrevis av millioner sorte hull der ute, men vi vet om veldig få. Å vite hva vi skal se etter, bør sette oss i en bedre posisjon til å finne dem, sier han.

