Astronauter har ankommet ISS

Flytrafikken på tvers av verdens land har stupt kraftig som følge av koronakrisen. Men flyruten mellom jorden og verdensrommet kjøres fremdeles i beste mente.

De tre astronautene ble torsdag skutt opp fra rombasen i Bajkonur i Kasakhstan, med kurs for Den internasjonale romstasjonen (ISS).

– De har ankommet! skriver NASA i en uttalelse på Twitter senere samme dag.

Kosmonautene Anatolij Ivanisjin og Ivan Vagner fra den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, og Chris Cassidy fra den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa, ble sendt av gårde klokken 10.05 torsdag formiddag norsk tid.

Koronavirusutbruddet gjorde at den vanlige prosedyren før avgang ble endret. Normalt får besetningen møte et stort pressekorps i tillegg til familie og venner.

Denne gangen var ikke dette mulig, men besetningen svarte på spørsmål fra journalister via epost dagen i forveien.

Karantene som rutine

Romfart har en lang historie med strenge tiltak for at astronauter og kosmonauter er friske når de begir seg ut i verdensrommet. Helt siden NASA først sendte mennesker til månen har de hatt strenge rutiner for å hindre sykdommer, som influensa og forkjølelse, fra å ramme de reisende på andre side av ozonlaget.

– Helsen og velværen til de reisende er alltid ekstremt viktig, sier Courtney Beasley, kommunikasjonsspesialist hos NASA, til CNN.

– Alle reisende må være i karantene i to uker før oppskytning. Dette sørger for at de ikke er syke eller bærer på sykdom når de ankommer romstasjonen.