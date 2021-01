– Regjeringene er under press. Alle blir litt forarget og emosjonelle, sier Pascal Soriot, direktør i legemiddelselskapet AstraZeneca, i et intervju med italienske La Republicca som er bredt sitert i europeisk presse.

Pascal Soriot, direktør i legemiddelselskapet AstraZeneca. Foto: Reuters/NTB

Akkurat det kan nok EU-ledere si seg enig i, for i EU er mange både sinte og frustrerte over at de første AstraZeneca/Oxford-vaksinene til europeiske land ikke kommer i den mengden man hadde ventet.

For Norge betyr det en million færre doser enn planlagt i februar, og at hele vaksineringsprosessen blir en til to måneder forsinket.

Striden mellom EU og AstraZeneca kommer like før EUs legemiddeltilsyn (EMA) etter planen skal behandle godkjenning av AstraZeneca-vaksinen fredag. Forutsatt at den blir godkjent nå i slutten av januar, er planen å starte utrulling i EU i februar.

Rammer også Norge

Nå handler striden om hva AstraZeneca egentlig har forpliktet seg til, samtidig som EU leter etter løsninger på den prekære situasjonen.

Unionen krever klare svar på hvorfor forsinkelsene hos AstraZeneca har oppstått. EU-ledere vil også ha full åpenhet og kontroll over vaksiner som blir sendt ut av EU fra vaksineprodusenter.

– Europa har investert milliarder på milliarder for å hjelpe til med å utvikle verdens første Covid19-vaksine, til det beste for hele verden. Nå må bedriftene som har fått disse midlene levere på sine løfter, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til Reuters.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, er en av dem som er opprørt over forsinkelsene. Foto: AFP/NTB

Nyheten i forrige uke om at de første leveringene til EU fra AstraZeneca blir kraftig redusert, får enorme konsekvenser for EU. Leveringene blir redusert med 60 prosent i forhold til planen. Det innebærer at EU bare får 31 millioner doser innen utgangen av mars, mens planen var 80 millioner.

Norge får sine vaksiner gjennom EU-avtalene. Norge skulle egentlig fått 1.120.000 doser av AstraZeneca-vaksinen i februar, men får nå trolig kun i underkant av 200.000 doser den måneden, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det gjør at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig mer usikkert. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sa helseminister Bent Høie tirsdag.

– Sen kontrakt er årsaken

Etter et møte mandag mellom EU og AstraZeneca var EU-ledere opprørt. De mener legemiddelprodusenten ikke ga et tilfredsstillende svar på hvorfor forsinkelsene har oppstått. AstraZeneca har oppgitt kapasitetsproblemer på fabrikker i Belgia og Nederland som årsak, men EU-diplomater mener legemiddelselskapet ikke har klart å underbygge dette.

– EU ønsker å få vite nøyaktig hvor mange doser som er produsert hittil av AstraZeneca, hvor de er produsert, om de er levert, og hvem de er levert til, sa EUs elsekommisær, Stella Kyriakides, mandag.

AstraZeneca-sjefen sier selskapet har lovet å gjøre så godt det kan for å levere, men at forsinkelsene først og fremst kommer av at kontrakten med EU ble inngått sent – tre måneder senere enn kontrakten selskapet skrev med Storbritannia. Han mener det har ført til at fabrikkene i Europa som skal produsere vaksinene for EU-markedet, ligger etter fabrikkene i Storbritannia i arbeidet med å rette opp i feil og effektivisere produksjonen.

– Vårt løfte er, og jeg siterer, å gjøre «vårt beste», sier Soriot.

EU inngikk avtale med AstraZeneca i august om 300 millioner doser, med mulighet for 100 millioner mer. Storbritannia inngikk sin avtale med selskapet allerede i juni. AstraZeneca har samarbeidet med Oxford-universitetet om utviklingen av vaksinen.

Britene først i køen

I Storbritannia er vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen allerede i full gang, siden landet valgte å godkjenne vaksinen rett før nyttår.

EU skal nå ha bedt AstraZeneca om å sende doser som er produsert i Storbritannia til EU for å bøte på problemene med produksjonen i Belgia og Nederland. Til dette sier Soriot at Storbritannia har førsteretten på dosene som blir produsert i Storbritannia.

– Avtalen med Storbritannia ble inngått i juni, tre måneder før EU-avtalen. Den britiske regjeringen sa naturlig nok at produksjonen fra den britiske forsyningskjeden skal gå til Storbritannia først. Enkelt sagt er det slik det fungerer, sier Soriot.

Avtalen med EU inkluderer muligheten til å bruke fabrikker i Storbritannia til produksjon av doser som skal til EU, men dette kan først skje når Storbritannia oppnår et tilstrekkelig antall vaksinasjoner, sier Soriot.

Storbritannia ligger langt foran EU i vaksineringsprosessen nå, blant annet fordi landet har valgt å hastegodkjenne vaksiner før EU. Landet var tidligere ute med hastegodkjenning av Pfizer-vaksinen også, som var den første til å bli godkjent både i Storbritannia og EU.

EU har regnet likevel med at når vaksineringen først kommer ordentlig i gang i unionen, vil det skje mye på kort tid. Ambisjonen er at alle i EU over 18 år skal være vaksinert innen august, gitt at leveringene og vaksineringen går som den skal. I EU og Norge er det nå vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna som blir brukt. Med forsinkelsene fra AstraZeenca er det skapt ytterligere tvil om målet kan nås.

En analyse av selskapet Airfinity i Storbritannia viser at mens Storbritannia vil ha vaksinert 75 prosent av den voksne befolkningen innen 14. juli, vil EU først ha oppnådd dette 21. oktober, skriver The Guardian.

Ledere i EU, og her hjemme også helseminister Bent Høie, har imidlertid understreket at det hele tiden skjer endringer som gjør at prosessen også kan gå raskere. EU har inngått avtaler med flere vaksineprodusenter som kan få sine vaksiner godkjent de neste månedene.

Satset stort på den

EU ønsker nå full åpenhet om vaksinene som produseres i EU. EU-kommisjonen har foreslått at alle legemiddelselskap skal offentliggjøre alle planlagte internasjonale leveringer av vaksinedoser som blir produsert i EU. I EU-kommisjonen er det blitt spekulert på om AstraZeneca har solgt doser til andre kunder og så oppdaget at produksjonen ikke har gått fort nok til å innfri kontrakten med EU, som har betalt store summer på forhånd. Dette avvises av AstraZeneca-sjefen.

Forsinkelsen fra AstraZeneca er alvorlig siden EU har satset stort på innkjøp av denne vaksinen, som virkelig skulle sette fart på vaksineringen i EU de neste månedene. Den er både billigere og lettere å distribuere enn vaksinene fra Pfizer og Moderna.

