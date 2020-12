Armenia får mer tid til å trekke seg ut av Nagorno-Karabakh

De to landene ble enige om uttrekningen som følge av en våpenhvileavtale som ble undertegnet tidligere i uken. Ifølge avtalen skulle Armenia avgi området Kalbajar til Aserbajdsjan i løpet av søndagen, men fristen er nå utsatt med ti dager til 25. november, opplyser en talsmann for president Ilham Alijev til det statlige nyhetsbyrået Azertac.

Armenia skal ha bedt om mer tid fordi uttrekningen skjer via én og samme veistrekning som har vært preget av trafikkork.

Kalbajar er den første av flere områder i Nagorno-Karabakh som Armenia har gått med på å gi til Aserbajdsjan som følge av våpenhvileavtalen. Avtalen er regnet som et nederlag for Armenia og en seier for Aserbajdsjan.

