Lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, fungerer som aktor i saken og slo onsdag fast at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Derfor bør han avsettes som president, slo Schiff fast.

Demokratene har nå 24 timer på seg, fordelt på tre dager, til å legge fram beviser for anklagene de har fremmet mot Trump. Deretter er det forsvarernes tur. (NTB)

Avsette Trump

Et flertall av amerikanerne mener at Donald Trump bør finnes skyldig i riksrettssaken og avsettes som president, viser en meningsmåling

51 prosent av de spurte mener Senatet bør dømme og avsette Trump, mens 45 prosent mener at han bør frifinnes, viser målingen SSRS har utført for CNN.

69 prosent av de spurte mener vitner bør få slippe til under riksrettssaken som åpnet tirsdag, slik Demokratene i Kongressen også krever.

Republikanerne har imidlertid flertall i Senatet og for at Demokratene skal vinne fram med sitt krav må de få støtte fra minst fire republikanske senatorer. (NTB)

Fakta om framdriften i riksrettssaken i Senatet

* 16. januar: Tiltalen ble lest opp i Senatet av hovedaktor Adam Schiff. Senatorene ble tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

* 20. januar: Trumps forsvarere offentliggjorde et 110 sider langt forsvarsskrift.

* 21. januar: Senatet ventes å stemme over et forslag til regler og framdriftsplan for riksrettssaken. Forslaget er lagt fram av Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, og blir trolig vedtatt. I så fall vil prosessen fortsette som følger:

* Anklagerne får 24 timer fordelt på to dager til å framføre sine argumenter.

* Også Trumps forsvarere får 24 timer, fordelt på to dager, til disposisjon.

* Deretter er det satt av 16 timer der senatorene kan rette skriftlige spørsmål til partene. Spørsmålene blir lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

* I teorien kan Trumps støttespillere vedta å avvise hele saken før prosessen er fullført. Men en del republikanere er skeptiske til en slik løsning, som derfor neppe vil få flertall.

* Så sant ikke saken avvises, skal det etter spørsmålsrunden avgjøres om nye vitner skal kalles inn. I så fall må Demokratene klare å overbevise minst fire republikanere om at flere vitnemål er nødvendig.

* Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

* For å få Trump erklært skyldig og avsatt, kreves det to tredels flertall. Dette regnes som svært usannsynlig.

* Republikanerne håper riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

(Kilder: AP, AFP, DPA, NTB)

Fakta om riksrettssaken mot Donald Trump

* Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett.

* De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

* Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

* Aktoratet ledes av Adam Schiff, som er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus.

* Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall.

Fakta om amerikansk riksrett

* Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

* USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

* Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset.

* Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For tiden er det Republikanerne som har flertall i Senatet.

* Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus.

* I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

* I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med sitt forhold til Monica Lewinsky.

* USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.