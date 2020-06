AP: Kina holdt tilbake koronainformasjon

Det er nyhetsbyrået AP som har fått tilgang til dokumentene, som viser en frustrasjon i WHO over å ikke få tilgang til nødvendig informasjon for å bekjempe spredningen av koronaviruset.

WHO lovpriste Kina flere ganger for å gjøre en god jobb med å bekjempe koronaviruset og takket landet for umiddelbart å dele informasjon om virusets genetiske sammensetning.

Tross bifallsytringene gikk det mer enn en uke før informasjonen ble delt. Årsaken skal være streng informasjonskontroll i det kinesiske helsevesenet, viser flere intervjuer og interne dokumenter.

