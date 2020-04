I et intervju i Davos 22. januar tonet Trump ned trusselen fra viruset som nettopp hadde vist seg for første gang i USA.

– Vi har det helt under kontroll. Det er en person som kommer fra Kina, og vi har det under kontroll, og alt kommer til å gå bare bra, sa han til CNBC.

I de elleve ukene som er gått siden det, har viruset spredt seg over hele verden. I USA er over en halv million mennesker smittet, og minst 22.000 er døde. Folk er i karantene, skoler er stengt, økonomien er stanset opp, og millioner av amerikanere er arbeidsløse.

Men da Trump uttalte seg i Davos, var advarslene for lengst kommet. Før han flere uker senere først brukte ordet krise, var viktige tiltak for å bremse epidemien ennå ikke iverksatt.

Ikke gjort noe

Det var ikke gjort noe for å fylle lagrene av smittevernutstyr, ingen restriksjoner var innført, og alle advarsler ble ignorert av en president som var mest opptatt av riksrettssaken mot ham og økonomien.

Kina varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om viruset 31. desember, mens Pentagon første gang hørte om det tidligere i desember, og 3. januar ble direktøren for USAs smittevernmyndigheter CDC offisielt varslet av sin kinesiske motpart.

USAs smittevernekspert Anthony Fauci ble samtidig varslet, og to uker senere innså han at det gikk mot en global katastrofe.

Selv om viruset ble nevnt i flere av etterretningsrapportene til Trump, ble han først fullt ut orientert om trusselen av helseminister Alex Azar 18. januar. Men Trump var mest opptatt av å snakke om tiltak mot e-sigaretter, og Azar klarte ikke å formidle alvoret.

Full indre strid

På det tidspunktet var det full intern strid i Det hvite hus mellom helsedepartementet som ville be Kongressen om penger til kamp mot viruset, og budsjettkontoret, som mente de burde ta pengene av sitt eget budsjett. Og stabssjef Mike Mulvaney kunne lite gjøre siden ryktene gikk om at han var i ferd med å få sparken.

Mens de kranglet, var det ingen som kunne snakke alvor med Trump om at han måtte ta tak. Trump var selv omgitt av lojalister, og det var ingen i hans krets som kunne eller ville få ham til å fokusere på viruset.

30. januar erklærte WHO global folkehelsekrise mens Trump talte på et fullpakket valgkampmøte i Iowa. Dagen etter stengte han grensene for utlendinger som hadde vært i Kina de siste 14 dagene.

Tonet ned trusselen

Han kalte tiltaket dristig, men fortsatte å tone ned trusselen, og ifølge New York Times har 40.000 mennesker kommet på direkteflyginger fra Kina til USA siden tiltaket ble innført.

10. februar sa Trump til titusener av jublende tilhørere at viruset på mirakuløst vis ville forsvinne av seg selv når det ble litt varmere i april. På det tidspunktet var Trump frikjent i Senatet, og han var mest fokusert på gjenvalget til høsten.

I ukene etterpå skiftet Trump ansvaret for håndteringen av viruset fra den ene til den andre. Først ga han ansvaret til Azar, før han overførte det til visepresident Mike Pence.

Og mens viruset spredte seg som ild i tørt gress over hele kloden, presset mange i Det hvite hus, blant dem svigersønnen Jared Kushner og finansminister Stephen Mnuchin, ham til ikke å gjøre noe som kunne uroe markedet.

Børsen stupte

Trump var selv på det tidspunktet mest opptatt av børsen som han mente var avgjørende for hans gjenvalg. Men markedet begynte selv å bli urolig for viruset, og i slutten av februar begynte børsene å stupe.

Trump la i første omgang skylden på en CDC-topp som dagen før advarte amerikanerne om at de måtte forberede seg på strenge tiltak, inkludert sosial distansering.

Det hvite hus kunngjorde at Pence samme kveld skulle brife mediene om responsen, men Trump overtok talerstolen og har siden holdt seg selv i fokus som den som leder kampen mot pandemien. (NTB)

