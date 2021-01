Den profilerte kongresskvinnen har liten tro på at ledelsen i Det republikanske partiet skal endre seg mye etter Trumps avgang 20. januar.

– Dette er et felt der jeg mener det er litt uenighet mellom den påtroppende presidenten og meg selv. Men dette er ikke en krangel, bare en uenighet. Jeg mener Joe Biden har et veldig optimistisk syn på Det republikanske partiet. Han har uttalt at republikanerne vil innse sine feil etter at Trump har gått av. Og jeg applauderer optimismen hans, men jeg er uenig, sier «AOC», ifølge Fox News.

Ocasio-Cortez uttalte før jul at hun mener ledelsen i eget parti bør skiftes ut. Nylig fikk hun krast svar på tiltale av veteranen Nancy Pelosi.

