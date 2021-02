– For hvis dere ikke gjør det, hvis vi later som at dette ikke har skjedd, eller verre, hvis vi lar det gå ubesvart – hvem kan da si at det ikke vil skje igjen? sa Neguse i Senatet torsdag.

Han mener det åpenbart er klart at tidligere president Donad Trump er skyldig i å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen den 6. januar.

– Bruk deres sunne fornuft, oppfordret han senatorene, før han minnet dem på at de har avlagt en ed om å vurdere saken på upartisk vis.

– Har støttet vold

Før anklagerne rundet av, forsøkte de å overbevise Senatet om at Trumps rolle under stormingen av Kongressen inngikk i et mønster.

Også flere ganger tidligere har han gitt uttrykk for støtte til voldsbruk, påpekte de.

Flere videoer og Twitter-meldinger helt tilbake til 2015 ble vist fram. De viste hvordan Trump uttrykte støtte til tilhengere som sparket en svart demonstrant, og til en republikaner som utøvde vold mot en journalist.

Sjefanklager Jamie Raskin sammenlignet også stormingen av Kongressen med angrepet i Michigan våren 2020. Da stormet hundrevis av demonstranter, flere av dem bevæpnet, Capitol-bygningen i delstatshovedstaden Lansing 30. april. Flere var fra høyreradikale miljøer. De protesterte mot koronatiltakene og fikk full støtte av Trump.

Raskin beskrev stormingen som en generalprøve til Kongress-stormingen. Han sier dette var en «forhåndsvisning av det kommende opprøret» i Washington. Han viste bilder av hendelsen:

– Denne Trump-inspirerte mobben ser kjent ut for dere: Kampflagg, MAGA-hatter, våpen, kamuflasjeutstyr, akkurat som opprørsdeltakerne som invaderte dette romme», sa sjefanklager Jamie Raskin.

– Trump sendte oss

I tillegg påpekte anklagerne at flere av deltakerne i Kongress-stormingen hevdet de handlet på ordre fra Trump.

– Trump sendte oss, sa en av dem i et videoopptak.

En annen sa i et videoklipp at Trump ville bli glad fordi de kjempet for ham.

– De trodde virkelig at hele inntrengingen skjedde på ordre fra presidenten, sa den demokratiske kongressrepresentanten Diana DeGette.

Degette var en av de siste som ble evakuert under stormingen. Hun sier at hun så demonstrantene posere og laste opp bilder til sosiale medier.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa Degette, som sitter i aktoratet.

– Dette var ikke en skjult kriminell handling, la hun til.

Hun viste også til chattetjenesten Parler hvor mange skrev at en borgerkrig var i gang, rett etter Trumps tale.

I tillegg mener hun at det at de fleste av opprørerne «ikke gjemte seg», også er et bevis på at de trodde at de handlet med Trumps tillatelse.

Én politimann og én Trump-tilhenger ble drept i opptøyene og sammenstøtene 6. januar. Tre andre mistet livet, og mange andre ble skadd.

Snakket med Trump om Pence

Den republikanske senatoren Tommy Tuberville opplyste onsdag til Politico at han snakket med Trump på telefon idet inntrengerne nærmet seg.

– De tok akkurat visepresidenten ut. Jeg må gå, skal Tuberville ha sagt til Trump.

Opplysningene ser ut til å bekrefte at Trump var klar over at Pence og senatorene var i fare.

Telefonsamtalen skal ha funnet sted omtrent samtidig med at Trump sendte ut en Twitter-melding der han kritiserte Pence for mangel på mot. Grunnen var at Pence ikke hadde forsøkt å stanse godkjenningen av resultatet av presidentvalget.

Nye opptak

Onsdag la anklagerne fram flere videoopptak av politikere som flyktet for livet da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen. Flere av klippene var fra overvåkingskameraer og politikameraer og har tidligere ikke vært publisert.

Anklagerne sammenstilte dette med Twitter-meldinger sendt av Trump og argumenterte for at det var han som oppildnet folkemengden til å angripe Kongressen mens Senatet var i ferd med å godkjenne resultatet av det amerikanske presidentvalget.

Flere av senatorene ble tydelig rystet da de ble vist videoklipp og gjenopplevde de dramatiske timene. Det gjaldt også flere republikanere, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt, noe som betyr at en fellende dom krever at 17 republikanere må slutte rekkene med de 50 demokratene i Senatet.

Tidligere i uken stemte alle republikanerne med unntak av seks for at det er i strid med grunnloven å stille en tidligere president for riksrett.

– Støtende

Trumps advokat David Schoen sier den tidligere presidenten er misfornøyd med aktoratets forsøk på å koble ham til det voldelige angrepet på Kongressen.

Mens det demokratiske aktoratet fortsatte sin prosedyre på dag tre i Senatet, lot Schoen seg intervjuet av Fox News, skriver CNN.

– Han er ganske støtt over forsøket på å bli knyttet til det, sier Schoen.

Senere sa advokaten til pressen på Capitol Hill at demokratene «lager en film» og at de ennå ikke har klart å koble Trump til kongressangrepet 6. januar.

Schoen sa videre at videoene fra opprøret som Demokratene gjentatte ganger har vist fram i riksrettssaken, skader innsatsen for å skape samhold i USA.

Kan bli kortvarig

Fredag starter forsvaret av tidligere president Donald Trump i USA, og det skal ta kort tid. Trumps forsvarere forventer nemlig å være ferdige med sine prosedyrer i riksrettssaken innen fredag ​​kveld, sier to kilder til CNN.

– Vi kutter for å gjøre saken kortere, bekrefter advokat Bruce Castor i Trumps forsvarergruppe.

Forsvarerne har i utgangspunktet 16 timer til rådighet, men vil ikke bruke så lang tid på å legge fram sine to hovedargumenter: rettssaken er i seg selv i strid med grunnloven fordi Trump ikke lenger er president, og hans ord – selv om de var provoserende – faller inn under ytringsfriheten.

Trumps allierte er spente på hvordan forsvaret av den tiltalte ekspresidenten skal gå fordi forsvarerteamet er så uorganisert, ifølge CNN.

USAs president Joe Biden sa torsdag at han tror noen av republikanerne kan endre mening i løpet av riksrettssaken og stemme for domfellelse.

En talsperson for Biden sa imidlertid etterpå at dette ikke var ment som noen konkret spådom om utfallet av riksrettssaken.

