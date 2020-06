Anders Tegnell: – Jeg tror vi kommer til å se nye bølger i ganske mange land

Antallet koronapasienter som ligger på intensivavdelinger i Sverige har gått ned den siste tida, men Tegnell er tydelig på at faren ikke er over på noen som helst måte. Det siste døgnet økte antallet smittede med 1.905. Totalt er over 60.000 personer smittet av koronaviruset i Sverige.

– Jeg tror vi kommer til å se nye bølger i ganske mange land, uttaler statsepidemiologen til SVT.

Både Sverige og Tyskland har hatt lokale smitteutbrudd den siste tida.

I Tyskland måtte myndighetene gjeninnføre strenge restriksjoner etter at flere hundre ansatte ved et slakteri i Gutesloeh-regionen testet positivt.

I Sverige ble det meldt om et ukontrollert utbrudd i Gällivare sist uke. Det ble satt inn en rekke tiltak for å stoppe utbruddet så raskt som mulig. Helsemyndighetene iverksatte blant annet omfattende testing og smittesporing. Kommunen stengte offentlige bygninger, og i en kort periode var det stans i busstrafikken til sentrum.

Les også: Helsebyråden advarer Oslo-folk mot å reise utenlands

Må ha planer og tiltak

Tegnell mener utbruddene framfor alt viser «potensialet» til viruset.

– Får det en sjanse til å spre seg, så kommer det til å gjøre det. Dette er noe vi kommer til å måtte håndtere i lang tid framover. Vi må ha planer og tiltak på plass for å håndtere viruset på mange ulike måter, sier han til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Han synes det er vanskelig å svare på om utbruddene er et tegn på at myndighetene har lettet på restriksjonene for tidlig.

– Vi kommer til å se denne typen utbrudd på plasser der alle regler og anbefalinger ikke blir fulgt.

Les også: 25 barn i Grorud har sluttet med fotball

Tror ikke på full nedstenging

Tegnell tror ikke det blir aktuelt med en total nedstengning av samfunnet på steder der man får et smitteutbrudd.

– Jeg tror på modellen fra Gällivare – at man i første omgang gjennomfører de tiltakene som vi allerede har på plass. Å innføre en streng lockdown uten å ha gjort det tidligere, tror jeg vil få veldig store konsekvenser.