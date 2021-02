Noe av det viktigste å lese ut av den siste tidas enorme oppgang i aksjeprisen til blant andre selskapet Gamestop, er at Wall Street fortsatt er «offentlighetens hovedskurk».

Det konkluderer analyseselskapet Morning Consult etter at 64 prosent av de spurte i en spørreundersøkelse svarer at de enten er enige eller veldig enige i påstanden «aksjemarkedet er rigget mot amatørinvestorer i store, profesjonelle investorers favør».

De siste ukenes aksjebonanza i USA er en ny vri på en gammel historie – en David mot Goliat-fortelling der småinvestorer går mot – og i noen tilfeller vinner fram – mot store hedgefond, skriver Morning Consult.

Børs-bonanza

I slutten av januar og starten av februar skapte oppgangen og svingningen i aksjen til Gamestop, og noen andre selskaper, stor ståhei verden over. Brukere på nettsamfunnet Reddit og andre sosiale medier drev det fram og påførte amerikanske hedgefond milliardtap.

Kort oppsummert kjøpte småinvestorene opp aksjer der store, profesjonelle investorer, som såkalte hedgefond, hadde plassert store veddemål i kursnedgang, altså at prisen på en aksje synker. Hvis aksjen har steget i pris, taper man penger. Det var akkurat det som skjedde med Gamestop-aksjen (selv om aksjeprisen seinere har stupt igjen).

Analytikeren Neil Wilson har sagt til BBC at flere av småinvestorene virker innstilt på å ramme Wall Street og ser ut til å hate hedgefond.

Mange av småinvestorene som kjøpte aksjer, synes å se det hele i et politisk lys.

– Vi ser stadig at den rikeste 1 prosenten tjener billioner i året selv om det er pandemi – i kontrast til millioner av amerikanere som må melde seg arbeidsledige, skrev en hobbyinvestor med brukernavnet Responsible-Height77 til nyhetsbyrået AFP.

Flere har skrevet på Reddit at de tar hevn mot storselskapene etter finanskrisa i 2008.

Flere fattige

Amerikanske politikere på begge fløyer har kastet seg inn i diskusjonene etter Gamestop-svingningene. Kongressen har kalt inn til høring om aksjemarkedet, og demokratenes Elizabeth Warren har sagt at hele sagaen bare er nok et eksempel på at det er problemer på Wall Street, ifølge Politico. Hun har lenge etterlyst strengere kontroll og regulering av finansbransjen.

Demokratenes Elizabeth Warren vil ta tak i finansbransjen. Foto: Drew Angerer/AFP/NTB

Republikaneres Ted Cruz skreiv på sin side på Twitter at dagens demokratiske parti er «partiet til Wall Street, de store teknologiselskapene og Hollywood». De har vendt arbeidsfolk ryggen, fortsatte Cruz.

Cruz' angrep er et forsøk på å utnytte situasjonen, skriver tidsskriftet Jacobin, og trekker fram at det blant mange er en utbredt motvilje overfor Wall Street.

Der kan den pågående pandemien også spille inn, fortsetter de. Millioner av amerikanere har mistet jobben siden utbruddet startet. I desember i fjor var det også flere fattige enn i april samme år, ifølge en oversikt fra blant andre The University of Chicago. Det var likevel færre enn i mars 2019.

Tjente milliarder

Samtidig gikk deler av økonomien fortsatt godt under pandemiens første år – nemlig Wall Street, skriver The New Yorker. Flere tjente gode penger i fjor, blant dem noen av de rikeste hedgefond-forvalterne. 23 milliarder dollar, i underkant av 200 milliarder kroner, er summen de 15 forvalterne som tjente mest, til sammen kan skilte med, ifølge en Bloomberg-analyse.

En av dem, Chase Coleman III, som grunnla Tiger Global Management (TGM), tjente 3 milliarder dollar, over 25 milliarder norske kroner, i ulike inntekter og investeringer i fondet, skriver nettsida.

At noen få mennesker kan tjene så mye så fort, viser den store forskjellen mellom aksjemarkedet og den virkelige økonomien, sier finansprofessor Reena Aggrawal ved Georgetown University. Flere av forvalterne på Bloombergs liste har møtt på nye tider i år og flere fond har tapt store penger på Gamestop-aksjene.

Flere brukere av Reddit og andre sosiale medier har påført hedgefond milliardtap den siste tida. Foto: Dado Ruvic/Reuters/NTB

Demokrater mest negative

I spørreundersøkelsen fra Morning Consult svarer 36 prosent av demokrater at de er enige i utsagnet om at markedet er rigget mot amatørinvestorer, mens 18 prosent av republikanere svarer det samme. Det er også generasjonsforskjeller, der såkalte «millenials», altså dem som er født fra starten av 1980-årene til midten av 1990-årene, er mest kritiske. I denne gruppa svarer 38 prosent at de er enige i påstanden, mot 21 prosent blant «babyboomers» (født mellom 1946 til rundt 1964).

Meningsmålingen ble gjort fra 29. januar til 1. februar, og 2200 amerikanske voksne har svart.

Der kommer det også fram at halvparten av de spurte mener at hedgefond ikke reguleres nok. 45 prosent svarer det samme om Wall Street. Det er fem prosentpoeng flere enn da samme meningsmåling ble gjort i 2018.

Spørreundersøkelsen tar også for seg folks holdninger til den populære aksjeappen Robinhood, som på et tidspunkt begrenset kjøp av aksjer i Gamestop og andre selskaper som steg kraftig. Også andre aksjeplattformer gjorde det samme.

Robinhood er blant temaene i høringen som skal holdes i Kongressen 18. februar, og demokraten Maxine Waters har sagt at de vil undersøke om hedgefond på Wall Street spilte en rolle da handelen ble midlertidig stanset. Robinhood har selv sagt at de fulgte reglene.

