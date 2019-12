Justiskomiteen i Representantenes hus begynte mandag arbeidet med å utarbeide riksrettstiltale mot president Donald Trump. Etter at etteretningskomiteen har kommet med sin rapport og innstilling, er det nå justiskomiteen i Representantenes hus som skal vurdere om Donald Trump skal stilles for riksrett i Senatet.

Mandag er det høring i justiskomiteen som ledes av Jerrold Nadler (D).

Allerede fra starten av var det ampert. Republikanerne forsøkte å drøye hele prosessen ved avbrytelser, melder blant andre ABC News.

Nancy Pelosi, som er lederen for demokratene i Representantenes hus, møtte onsdag i forrige uke sine partifeller bak lukkede dører og spurte dem: «Er dere klare?», skriver NTB.

Svaret var et rungende «ja», ifølge dem som var til stede i rommet, skriver nyhetsbyrået AP

Flertall

Torsdag morgen var Pelosi klar med en kunngjøring om saken.

– I dag ber jeg formannen i justismkomiteen om å fortsette med riksrettsprosedyren, sa Pelosi.

Hun ba om at det blir utarbeidet et utkast til tiltale i riksrettsprosessen. Dermed vil Donald Trump med stor sannsynlighet stilles for riksrett.

Demokratene har flertall i Representantenes hus. Det er fomelt justiskomiteen i Representantenes hus som innstiller på riksrett.

Avstemningen foregår så i Huset. Der trengs det kun simpelt flertall.

Senatet

Så skal saken opp i Senatet der 67 av de 100 senatorene må stemme ja, for å kvitte seg med Trump.

– Presidenten gir oss intet valg, sa Nancy Pelosi torsdag.

Pelosi viste til den amerikanske grunnloven og pekte på at selv ikke den amerikanske presidenten er over loven.

– Presidenten misbrukte sin makt til egen vinning, slo Pelosi fast.

Hun mener Trump ikke har fulgt loven og med det brutt med sin presidented da han i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli, ønsket at han skulle etterforske Joe Bidens sønn Hunter, for korrupsjon.

