Stater over hele sør- og vestsiden av USA, sliter med mangel på viktig testutstyr og et sentralt antiviralt medikament, skriver New York Times. Det fører til at sykehus oversvømmes med koronapasienter, som tvinger dem til å avbryte enkelte operasjoner og skrive ut pasienter tidligere enn planlagt. Leger bekymrer seg for at den eskalerende sykehuskrisen kan vare mye lenger enn i tidligere rammede områder som New York.

Les også: USA: Sykehus i flere delstater nær full kapasitet

Selv om vanlige avdelinger blir gjort om til intensivavdelinger og langtidstjenester som er åpne for pasienter som fortsatt er for syke til å reise hjem, sier legene at de knapt klarer seg.

– Når sykehus og assistenter i helsevesenet snakker om bølgekapasitet, snakker de ofte om en enkelthendelse, men det vi har nå tilsvarer en bussulykke om dagen, hver dag, og det fortsetter bare å øke, sier John Sinnott, styreleder for indremedisin ved University of South Florida og sjefepidemiolog ved Tampa General Hospital, til New York Times.

Må innkalle garden

Florida sliter med et av de verste smitteutbruddene i landet, sammen med Texas, California og Arizona: 43 intensivavdelinger i 21 av fylkene i Florida har ingen senger tilgjengelige. I Sør-California blir troppene fra den nasjonale garden snart innkalt for å hjelpe til med å sette inn intravenøse linjer og kontrollere blodtrykket.

Dr. Diego Maselli Caceres ved University Hospital i San Antonio i Texas, sa til New York Times at han har sett at bølgen av koronapasienter som har behov for intensivbehandling har blitt syvdoblet den siste måneden. Sykehuset har fylt tre etasjer i stedet for en. Caceres arbeidsmengde har økt til 15 timer om dagen, forteller han.

– Du blir bombardert med flere samtaler på samme tid, sa han og henviste til «kode blå»-advarslene fra overhøyttalere som sender leger og sykepleiere av sted for å skynde seg å redde i en pasient i nød, sa Caceres til New York Times og la til:

– Du hører anropene og løper fra den ene enden til den andre. Det er akkurat som å skulle slukke flere branner samtidig. Du prøver å hjelpe til så mye du kan. Det blir overveldende.

Les også: En ny test vil kunne øke kapasiteten for koronatesting

Flere pasienter tåler ikke ventetiden

Vanlige senger kan enkelt overføres til intensivavdelingene, sier leger og sykehuseksperter. Den større utfordringen er å ha nok avanserte sykepleiere som er kvalifisert til å ta vare på slike pasienter og bruke utstyr som ventilatorer. Ved det medisinske universitetet i South Carolina i Charleston kan ventetiden på akuttmottaket vare i opptil fire timer før pasienter blir sett av en lege. Flere pasienter tåler ikke ventetiden.

I likhet med pasientene, kan leger og sykepleiere bli syke av koronaviruset. Det gjør at færre og færre ansatte har vært tilgjengelige for å imøtekomme det voksende antallet syke mennesker.

Texas opplever en av de raskest voksende bølgene av koronasmitte i USA, med nye smittetilfeller som oversteg 10.000 en dag denne uken. Ved sykehusene i Texas Medical Center i Houston, var den gjennomsnittlige daglige satsen for koronainnleggelser 360. Det er nesten dobbelt så mye som for bare to uker siden. I Corpus Christi i Texas, har en av statens raskest spredte utbrudd presset sykehusene til å bruke gulv til å behandle koronapasienter, mens de jobber for å finne ekstra ansatte, spesielt sykepleiere.

Les også: Faktisk.no: Derfor blir du bilsyk

Rick Stern, en veteran-sykepleier innenfor onkologi, som nå jobber med koronapasienter på Eisenhower Health, sa følgende om en av sine nåværende pasienter, som er 35 år gammel:

– Jeg har erfaring med døden, men dette er annerledes. Disse menneskene er ikke klare til å forlate verden ennå.