Amerikanske millionærer ønsker permanent endring

83 millionærer har skrevet under på at de ber om permanente endringer i skattesystemene, skriver BBC. I brevet skriver de: «Nå som koronaviruset herjer i verden, har vi millionærer en svært viktig rolle når det kommer til å helbrede den.»

Arvingen av til Walt Dinsey Abigail Disney og den ellers politisk aktive grunnleggeren av iskremprodusenten Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, er blant millionærene på lista. Også tre danske millionærer, Djaffar Shalchi, Ross Jackson og Ané Maro, har skrevet under.

– Vi har penger, og massevis av det.

I brevet peker de på sin rolle og skriver videre: «Nei, vi er ikke de som tar vare på de syke på intensiv-avdelingen. Vi kjører ikke ambulansen som frakter de syke til sykehuset. Vi fyller ikke på hyllene i matbutikkene eller leverer mat dør til dør.

Men vi har penger, og massevis av det. Penger som det er desperat behov for nå og som det vil komme til å være behov for i årene som kommer, nå som vår verden kommer seg på beina etter krisen.»

Millionærene kommer fra syv forskjellige land, men i hovedsak USA. De mest kjente millionærene fra Europa er den britiske filmregissøren Richard Curtis og grunnleggeren av The Warehouse Group, Sir Stephen Tindall.

I brevet legger de vekt på at de nevnte økonomiske utfordringene vil vare i tiår fremover og at mer enn en halv billion mennesker kan havne under fattigdomsgrensa.

Videre skriver de: «Verdens ledere må ta ansvar for å pengene vi trenger og bruke dem rettferdig.»

Jeff Bezos er ikke på lista

Brevet ble publisert i forkant av helgens G20-møte for finansministere og sentralbanksjefer.

Millionærene ber politikere anerkjenne at skatteøkning for de rike, og mer transparens i internasjonale skattesystemer er essensielt for å få på plass en varig løsning på langsikt.

Brevet ble organisert av Oxfam, Patriotic Millionaires, Human Act, Tax Justice UK, Club of Rome, Resource Justice, and Bridging Ventures.

Verdens rikeste mann og grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos er ikke på lista. Bezos har tjent billioner i koronatiden, ettersom flere har benyttet seg av netthandel. Flere kritikere peker på at selv om Bezos donerte bort 100 millioner amerikanske dollar i koronakrisen, utgjør det mindre enn 0.1 prosent av formuen hans.