Amerikanske medier: To politibetjenter mistenkt for deltakelse i kongresstormingen

– I dag ble Seattle-politiet kjent med at minst to betjenter var i Washington D.C. onsdag. Seattle-politiet støtter alle lovlige uttrykk for ytringsfriheten, men den voldelige mobben og hendelsene som fant sted ved kongressbygningen var ulovlige og førte til at en annen politibetjent omkom, sier Seattles politisjef Adrian Diaz i en uttalelse fredag kveld.

Dersom etterforskningen konkluderer med at de to betjentene deltok i opprøret, lover Diaz at han vil sparke dem umiddelbart.

