Fagforeningen American Federation of Teachers presser på for at skoler skal vente med å åpne klasserom på nytt før overføringshastigheten for koronaviruset i en stat faller under en prosent og det gjennomsnittlige, daglige antallet positive tester holder seg under fem prosent, skriver New York Times. Dette gjelder så langt svært få stater. En fersk New York Times-analyse fant at bare to av landets ti største skoledistrikter kunne åpne igjen med kravene nevnt ovenfor. Kun New York City og Chicago tilfredsstiller kravet.

Trenger hundrevis av dollar

Fagforeningen ønsker også effektiv kontaktsporing på plass i regioner som gjenåpner skoler, maskeringskrav til elever og lærere, oppdaterte ventilasjonssystemer i skolebygninger og prosedyrer for å opprettholde avstand mellom enkeltpersoner.

– Vi vil kjempe på alle fronter for sikkerheten til studentene våre og deres lærere, sa forbundets president, Randi Weingarten, i en tale på organisasjonens årlige stevne, som arrangeres online denne uken.

– Hvis den føderale regjeringen kan støtte cruisebransjen og hedgefond under koronakrisen, bør de i hvert fall hjelpe arbeidende familier, og hjelpe lærere å sikre at barna våre får den utdannelsen de trenger, la hun til.

Utdanningsledere har sagt at de trenger hundrevis av milliarder dollar for å iverksette tiltak som gjør at skolene kan åpne igjen på en trygg måte.

Overlater avgjørelse om streik til lokallag

Fagforeningen sa at streik burde være «en siste utvei», skriver New York Times. En beslutning godkjent av organisasjonens administrative råd gir likevel lærere og deres tillitsvalgte ytterligere midler i forhandlingene om hva som vil utgjøre tilstrekkelig beskyttelse for lærere og skoleansatte.

Fagforeningen overalter det til lokallag å ta avgjørelsen om planen om en streik. Florida Education Association har allerede saksøkt guvernør Ron DeSantis og andre tjenestemenn, for å forhindre at skolebygg skal gjenåpnes i den staten, hvor spredningen av viruset øker.

