Republikanernes senatsleder Mitch McConnell skriver på Twitter at amerikanerne ikke lenger må kjempe mot koronaviruset alene.

– Kongressen har nettopp kommet til enighet. Vi kommer til å vedta en ny krisepakke så fort som mulig.

– Denne pakken er full av målrettede tiltak for å hjelpe amerikanere som sliter og som allerede har ventet for lenge, sier flertallslederen i en uttalelse.

Enorme verdier

Dermed er omsider hjelpen på vei for både næringslivet og den amerikanske befolkningen. Det er ventet at Representantenes hus stemmer over forslaget mandag, før Senatet følger etter, får nyhetsbyrået AP opplyst.

Krisepakken inneholder midler for å dekke kostnader til vaksinedistribusjon.

De fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uka i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

25 milliarder dollar skal gå til å hjelpe folk med husleia, 15 milliarder til teatre og andre scener, 82 milliarder til skoler og universiteter og 10 milliarder til barneomsorg.

Ville ha mer

Pakken har en verdi på om lag 900 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 7.730 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliarder.

Demokratene ville imidlertid helst hatt enda mer. I et brev til sine kolleger, skriver Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, at pakken er et første steg og at mer hjelp vil komme når Joe Biden tiltrer som president.

– Dette danner modell for det vanskelige arbeidet som ligger foran oss, sier den påtroppende presidenten.

– På nyåret må Kongressen umiddelbart sette i gang og samle støtte til vår covid-19-plan, til støtte for familier som sliter og til investeringer i arbeidsplasser og økonomisk gjenreising, sier Biden.

Nødløsning

Kongressen var under sterkt press og måtte finne en løsning søndag. Ved midnatt utløp nemlig finansieringen av statsapparatet, noe som kunne ført til en bråstopp for store deler av samfunnet.

For å unngå dette, har begge kamrene i Kongressen vedtatt en nødløsning som sikrer penger til føderale myndigheter i 24 timer inntil den nye pakken er formelt vedtatt. President Donald Trump satte sitt navnetrekk på overgangsløsningen sent søndag.

Etterlengtet pakke

Krisepakken blir den første store pakken fra Kongressens side siden den enorme CARES-pakken på 1.800 milliarder dollar enstemmig ble vedtatt i mars, da pandemien startet.

Den pakken innebar 600 dollar ekstra til arbeidsløse i uka og en direkte utbetaling på 1.200 dollar til alle. Den hadde dessuten en klausul som forbød at folk kunne kastes ut av boligene sine om de ikke klarte å betale husleien, og arbeidsløse fikk i vår 300 dollar i 16 uker, ikke 10.

Men pakken utløp i sommer, og siden har det ikke vært mulig å vedta en ny. Trass i at Trump var delvis innstilt på en ny pakke, holdt republikanerne i Kongressen i det lengste igjen på grunn av skepsis til nye dyre programmer. De ville bare gå med på rundt 700 milliarder.

Demokratene på sin side krevde en pakke på minst 2.000 milliarder dollar, som måtte inneholde støtteprogrammer for delstater og lokale myndigheter.

Penger til september

Selv om støtteordningene til folk er kuttet, blir totalkostnaden på pakken Kongressen er enige om større enn CARES-pakken.

Koronahjelpen er nemlig kombinert med 1.400 milliarder dollar i finansiering av statsapparatet. I tillegg gis det midler til blant annet helse, infrastruktur og utdanning, samt at det også innføres noen skattetiltak.

Dermed kan myndighetene opprettholde driften fram til september.

