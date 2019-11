Amerikansk krigsskip sank i historisk slag – funnet på rekorddybde

Av Magnus Fossen, ABC Nyheter

På 6220 meters dyp på bunnen av Filippinerhavet har forskere funnet vrakrester de er overbevist stammer fra jageren («destroyer») USS Johnston. Dette er det dypeste et krigsskip noengang er oppdaget.

Skipet sank under slaget ved Samar, det kraftigste sammenstøtet mellom allierte styrker og den japanske flåten under det historiske slaget ved Leyte Gulf i oktober 1944. Slaget ved Leyte Gulf anses som andre verdenskrigs, og kanskje også historiens største sjøslag, og involverte omlag 200.000 marinepersonell.

Fullstendig utradert

Rekordfunnet ble gjort kjent av forskningteamet fra Vulcan Inc kun få dager etter 75-års markeringen for slaget, som av mange historikere anses som ett av de viktigste under krigen. Videobilder fra havbunnen viser hvor maltraktert skipet er.

– Det er ikke noen skrog igjen, som vi kunne finne. Dette vraket er fullstendig utradert, det er kun mindre vrakrester, forteller forskerne Paul Mayer og Rob Kraft ved Vulcan til Storyful.

Invasjonen av Filippinene

Jageren ble sendt til Leyte Gulf 20. oktober 1944 for å bistå i amerikanernes invasjon av øya Leyte. Japan svarte med å mobilisere hele flåten sin til området for å motstå invasjonen.

25. oktober var USS Johnston en del av en konvoi med eskortehangarskip som ble utsatt for et overraskelsesangrep av en mye større japansk flåte.

Johnston, under ledelse av kommandør Ernest E. Evans, gikk til motangrep mot de langt kraftigere utrustede japanske krysserne, med lengre rekkevidde.

En av skipets torpedoer sprengte av baugen på den langt større krysseren Kumano. Dette gjorde Johnston til et klart mål for de andre japanske krysserne og jageren tok imot mange treff fra japanerne. Skipet kjempet til det siste for å holde dem unna de fem «forsvarsløse» eskortehangarskipene i konvoien.

Selv med store skader, ingen flere torpedoer, halvert marsjfart og artilleri startet USS Johnston et nytt angrep og fyrte av omtrent 30 salver mot et 30.000 tonn tungt japansk krigsskip.

Vrakbiter av den amerikanske jageren USS Jonston funnet på 6.220 meters dyp utenfor Filippinene. Skipet bidro på heroisk vis mot den japanske flåten under andre verdenskrig. Foto: Vulcan Inc via ABC Nyheter

Tildelt æresmedalje

Omlag klokken 09.30, over to timer siden første trefning, var skipet så gjennomhullet at den hadde mistet all motorkraft og kort tid senere beordret kommandør Evans mannskapet i livbåtene. Skipet sank drøye 25 minutter senere.

Av et mannskap på 327 var det kun 141 som overlevde. Kommandør Evans var ikke blant de overlevende, men ble posthumt tildelt Æresmedaljen (Medal of Honor) for sitt mot i slaget.

Slaget ved Leyte Gulf varte til 26. oktober, da trakk den japanske flåten seg tilbake etter å ha lidd store tap. Resten av krigen lå størsteparten i av deres store krigsskip i basene sine, og klarte aldri å mobilisere seg på samme måte igjen før krigens slutt.

Slaget ved Leyte Gulf var også første gang det japanske flyvåpenet organiserte kamikazeangrep. Denne taktikken førte til at hangarskipet USS St Lo sank under slaget ved Samar.

«Som ved alle våre ekspedisjoner, håper mannskapet ved R/V Petrel at denne oppdagelsen vil gi en form for avslutning for familiene til de som mistet livet i dette slaget», heter det i en uttalelse fra Vulcan.

