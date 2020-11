Få dager etter at amerikanerne feirer høsttakkefesten thanksgiving skal Det hvite hus etter planen holde en mottakelse innendørs, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig har amerikanere fått tydelig beskjed fra landets helsemyndigheter, som anbefaler dem å avstå fra å reise i forbindelse med høytida.

– CDC fraråder reising i thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sa legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret CDC til pressen torsdag forrige uke.

Likevel skal førstedame Melania Trump holde en mottakelse, ifølge en invitasjon kanalen ABC News har fått tak i. Det hvite hus har så langt ikke kommentert saken.

– Vi vil at alle skal forstå at disse høytidsfestene kan være superspreder-arrangementer, har USAs helsedirektør Jerome Adams sagt i et intervju med ABC News.

Han oppfordret alle til å feire utendørs, med så få mennesker som mulig. Adams viste også til retningslinjene fra CDC.

– Disse gjelder Det hvite hus, de gjelder det amerikanske folk, de gjelder alle, sa han.

Stor spredning

USA nærmer seg 200.000 daglige koronatilfeller, og tidligere i november ble det satt rekord i antall koronapasienter som var innlagt på amerikanske sykehus. Over 12 millioner amerikanere har så langt fått påvist smitte, og over 256.000 har mistet livet, ifølge oversikten fra Johns Hopkins University.

Smittevernekspert Anthony Facui er bekymret for at mye reisevirksomhet under thanksgiving skal føre til farlig smittespredning.

Samtidig som smittetallene fortsetter å stige, har flere i Trump-administrasjonen gått ut mot de nye anbefalingene for å begrense smitten, ifølge ABC News. Pressesekretær Kayleigh McEnany har omtalt flere av restriksjonene som «orwellske», med henvisning til George Orwells dystopiske framtidsroman.

Det handler om frihet, sa McEnany i et intervju.

Smitteutbrudd

McEnany er en av flere i administrasjonen eller ansatte i Det hvite hus som har fått påvist koronasmitte så langt. Det samme har både president Donald Trump og Melania Trump.

I oktober fikk minst fem personer i staben til visepresident Mike Pence påvist viruset, ifølge CNN. Flere smittetilfeller ble også bekreftet etter en seremoni i Rosehagen i september, da Amy Coney Barrett ble nominert som ny høyesterettsdommer. Flere av de oppmøtte ble avbildet mens de håndhilste og klemte hverandre, mange av dem uten munnbind eller ansiktsmaske.

Ikke alle holdt avstand eller brukte munnbind under seremonien i Rosehagen i slutten av september. Foto: Chip Somodevilla/AFP/NTB

Cruz i hardt vær

Texas-senator Ted Cruz har fått hard medfart på sosiale medier den siste tida, etter at han delte en tegning av en kalkun med teksten «kom og ta den».

Det tolkes som en antydning på at senatoren ikke vil endre planene sine for høsttakkefesten, til tross for helsemyndighetenes tydelige råd og at hjemstaten er hardt rammet av pandemien. I byen El Paso har de hentet inn nasjonalgarden for å bidra med å håndtere korona-døde, skriver blant andre Business Insider.

I storbyen Dallas sto flere tusen mennesker i kø med bilene sine forrige uke for å få utdelt mat, meldte CNN. Rundt 25.000 fikk mat, og en talsperson sier behovet utvilsomt har økt under pandemien.

Texas var den første delstaten som for litt over to uker siden passerte en million bekreftede smittetilfeller totalt.