Amanda Gorman: – Jeg drømmer om å bli president

1. februar startet Black History Month, som skal være med på å hedre viktige mennesker og hendelser den afrikanske diasporaen. En av dem som hedres, er den 22 år gamle poeten Amanda Gorman.

Hun ble blant annet hyllet verden over da hun framførte diktet sitt, «The Hill We Climb», på innsettelsseremonien for Joe Biden og Kamala Harris den 20. januar. Senere ble det også kjent at Gorman også har signert kontrakt med et modellbyrå, og skal fremføre et dikt under Super Bowl. I tillegg var hun den første personen til å bli kalt National Youth Poet Laureate.

Da hun nylig gjestet The Ellen Show varslet Gorman at hun ønsker å stille som presidentkandidat i 2036.

Dette stilte den tidligere demokratiske presidentkandidaten, Hillary Clinton seg positiv til på Twitter:

– Var ikke @TheAmandaGormans dikt bare fantastisk? Hun har lovet å stille som president i 2036, og jeg kan ikke vente.

Wasn't @TheAmandaGorman’s poem just stunning? She's promised to run for president in 2036 and I for one can't wait. pic.twitter.com/rahEClc6k2 – Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 20, 2021

Amanda Gorman under fremførelse av dikt på innsettelsseremonien for Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Kevin Lamarque/NTB

Etter en kritikk mot diktet "The Hill We Climb" skrevet av The Spectators journalister, kom CNN med oppfølger-kommentar som forsvarer Gorman. Journalisten Manisha Sinha forsøker også å synliggjøre hvordan skryten som poeten har mottatt, er med på å vekke en underliggende sannhet:

– Hun blir hyllet fra alle kanter, men likevel føles det som om deler av beundringen har rasistiske aspekter. Det føles som om historien gjentar seg. Hun er blitt omtalt som utrolig eksepsjonell av nesten alle kommentatorer – men likevel behandlet som noe eksotisk, som alt for ofte er underteksten til folks reaksjoner på svart dyktighet og talent. Flere av oss smisker, men forblir blinde overfor situasjonen til de fleste svarte mennesker – de som møter ulikhet i form av økonomi, helse, og som har høyere risiko for å oppleve politivold.

Amanda Gorman svarte i en tweet:

– Tusen takk for denne gjennomtenkte analysen @ProfMSinha. Som en ung svart dikterinne som er i søkelyset, bærer jeg alltid ekkoet av Phillis med meg. Hun minner meg om at det å skrive som en svart kvinne er rebelsk i seg selv.

Thank you so much for this thoughtful analysis @ProfMSinha. As a young black poetess newly in the spotlight, I always carry the echo of Phillis with me. She reminds me that the very act of writing while black and female is in itself rebellion. https://t.co/77EbGz8puy – Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) February 1, 2021