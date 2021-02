Aktor: – Trump ble øverstkommanderende for et farlig opprør

Flere av demokratene i aktoratet brukte onsdagen til en detaljert gjennomgang av Trumps kamp for å få omgjort det offisielle valgresultatet.

– President Donald J. Trump gikk tom for ikkevoldelige muligheter til å beholde makten, hevdet kongressrepresentant Ted Lieu.

Han beskrev stormingen av Kongressen som den logiske konsekvensen av Trumps langvarige forsøk på å diskreditere valget som ble holdt i begynnelsen av november.

Grunnløse anklager

Allerede lenge før presidentvalget hevdet Trump at hans motstandere ville ty til valgfusk.

Han påsto at juks var det eneste som kunne frata ham seieren i valget.

Etter valgnederlaget trappet han opp de udokumenterte påstandene om fusk. Han anla en lang rekke søksmål for å få omgjort valgresultater – men omtrent alle ble avvist i rettsvesenet.

I tillegg forsøkte han å presse myndighetene i flere delstater til å endre offisielle resultater av stemmetellingen.

Aktoratet i riksrettssaken kaller påstanden om at Trump ble frastjålet valgseieren, «den store løgnen». De mener den la grunnlaget for opptøyene og volden 6. januar.

– Trump ble øverstkommanderende for et farlig opprør, hevdet sjefanklager Jamie B. Raskin onsdag.

– Bevisene vil vise dere at tidligere president Donald Trump ikke var en uskyldig tilskuer. Bevisene vil vise at han tydelig oppildnet til 6. januar-opprøret, sa demokraten.

Raskin sier bevisene vil vise at Trump så opprøret komme og ikke ble overrasket over det som skjedde.

– Trump er ansvarlig for det største sviket mot presidenteden i USAs historie, sa Raskin.

Drepte og sårede

Trump står tiltalt for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Én politimann og én inntrenger ble drept under stormingen, og tre andre mistet livet. Mange andre ble skadd, og to politimenn har begått selvmord i etterkant av opptøyene.

– Hvem samlet mobben? Hvem oppfordret mobben? Hvem var det som oppildnet mobben? Dere vet like godt som meg at det var presidenten, sa demokraten Joe Neguse i Senatet onsdag.

Demokraten trakk fram slagordene «Stop The Lie», «Stop the Steal» og «Fight like Hell to Stop the Steal» som fraser senatorene må huske.

– Disse ordene hadde en spesiell mening for folkemengden, sa Neguse.

Demokratenes team viser til at flere av dem som stormet Kongressen, sa at de fulgte presidentens ordre.

Neguse viste onsdag fram klipp av en av dem som sa at han ble invitert av presidenten.

Neguse viste også videoopptak av talen Trump holdt før tilhengerne hans trengte seg inn i Kongressen. Han argumenterte for at Trump mente det bokstavelig da han ba tilhørerne gå mot Kongressen og «kjempe som faen».

Trumps forsvarere hevder dette ikke var bokstavelig ment og at Trump ikke ønsket vold.

Trumps valgfuskanklager tema

Madeleine Dean, en annen av demokratene som fører saken mot Donald Trump, gikk detaljert gjennom den tidligere presidentens anklager om valgfusk.

– Jeg vil presentere bevis for president Trumps uopphørlige kampanjer for å fabrikkere valgseier ved å ignorere kjennelser, presse og true valgtjenestemenn og angripe senatorer og medlemmer av Kongressen, sa Dean.

Hun gikk detaljert gjennom Trumps ulike uttalelser etter valgnederlaget 3. november som tok sikte på å så tvil rundt resultatet.

Dette var et av flere innlegg i oppbyggingen av saken mot Trump.

Fikk fortsette

Riksrettssaken begynte tirsdag, og de innledende argumentene dreide seg om hvorvidt hele saken er grunnlovsstridig fordi Trump ikke lenger er president. Trumps forsvarere anklaget prosessen for å være politisk motivert.

Et flertall på 56 av 100 senatorer stemte for at saken er i tråd med grunnloven. Alle demokratene og seks republikanere stemte for.

Stemmetallene var en ny indikasjon på at Trump neppe vil bli dømt. I så fall kreves et flertall på 67 senatorer.

Flere republikanske senatorer ga onsdag uttrykk for at de ikke lar seg overbevise av aktoratets argumenter. Senator Josh Hawley tror ingen kommer til å endre mening som følge av riksrettsprosessen mot Donald Trump.

– Jeg tror ikke dette kommer til å endre manges mening. Mitt syn er at vi ikke har jurisdiksjon, sier Hawley til CNN. Han sitter i galleriet og følger prosessen mens han leser en bunke dokumenter.

Hawley sier at demokratene fører saken på en forståelig måte som er lett å følge.

Han sier at hvis de republikanske senatorene ikke tror Senatet har jurisdiksjon til å prøve saken, så er det heller ingen grunn til at noen vil stemme for å dømme.

Hawley har tidligere fått mye kritikk for å ha gått imot godkjenningen av det offisielle valgresultatet i avstemningen som fant sted da Kongressen ble stormet.

Frikjent i fjor

Riksrettssaken mot Trump, som er tiltalt for å oppildne til opprør, startet mandag denne uken. Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger, og den første saken fant sted i fjor. Han var da tiltalt for å ha presset presidenten i Ukraina til å finne opplysninger som kunne skade Joe Biden politisk.

Republikanerne hadde på dette tidspunktet flertall i Senatet, og de sørget for å frikjenne ham.

I motsetning til forrige gang foregår riksrettssaken nå på åstedet for forbrytelsen som Trump er anklaget for.

Juryen er senatorene som selv måtte søke dekning da rasende Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen.

Litt før riksrettssaken fortsatte onsdag, opplyste påtalemyndigheten i Georgia at de har startet etterforskning av Donald Trump.

Årsaken er en telefonsamtale mellom den daværende presidenten og delstatens administrasjonsminister 2. januar. Trump ba ministeren «finne» et visst antall stemmer som ville gjøre Trump til vinner av Georgia i presidentvalget.