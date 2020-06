– Våre eldre har åpenbart ikke fått den beskyttelse og støtte som de med all rett kan forvente seg, skrev Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson i en debattartikkel i Dagens Nyheter.

Han pekte på det han kalte en rekke «grovt feilaktige» uttalelser fra Folkhälsomyndigheten, og mente at Tegnell og andre ansvarlige bør gå av som følge av disse.

– Dette har han ikke noe med. Det er verken regjeringen eller Åkesson som ansetter offentlige tjenestemenn, svarer Folkhälsomyndighetens leder, Johan Carlson.

– Det er bemerkelsesverdig og ubeleilig å gjøre Folkhälsomyndigheten til et redskap i den politiske debatten, understreker han.

Sverige har registrert over 4.600 koronarelaterte dødsfall og nesten 44.000 smittetilfeller. Målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere har Sverige 46 per 100.000. Det tilsvarende tallet i Norge er 4.

