Advokat har søkt om benådning for Frode Berg

Det russiske nyhetsbyrået Tass siterte torsdag Bergs russiske advokat på at en søknad er sendt. Til NRK sa advokat Ilja Novikov at søknaden ble levert torsdag. Han ville ikke kommentere en eventuell avtale om utveksling.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes bekrefter overfor NTB at det er sendt inn en benådningssøknad, men sier det ikke er riktig at det skjedde torsdag.

– Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sier Bergs norske advokat.

Bergs forsvarere har tidligere varslet at de ville sende en søknad om benådning til president Vladimir Putin, men mente da at Russland og Norge først måtte bli enige om en løsning.

Risnes sier videre at benådningssøknaden ikke kan tolkes som et tegn på at norske og russiske myndigheter har blitt enige om en løsning for Frode Berg.

NRK: Flere spørsmål må løses

Onsdag siterte det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS) anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland. Samtalene mellom de tre landene skal ifølge nyhetsbyråets kilder ha pågått i flere år.

NRK siterer torsdag en anonym litauisk politiker på at flere juridiske og praktiske spørsmål må løses før saken er klar. En annen kilde sier til NRK at utvekslingen ennå ikke er 100 prosent klar, selv om det er enighet mellom partene om hovedinnholdet i avtalen.

NTB var torsdag i kontakt med Litauens ambassadør i Norge, Jonas Paslauskas, men han vil ikke kommentere saken. NTB har også forsøkt å få en kommentar fra Russlands ambassadør i Norge og Norges ambassadør i Russland, uten å lykkes.

UD vil ikke kommentere

Det norske utenriksdepartementet vil heller ikke kommentere saken torsdag.

På en pressekonferanse torsdag fikk den russiske presidentens talsperson, Dmitrij Peskov, spørsmål om en utveksling er på gang.

– Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt. Jeg har ikke noen informasjon om dette, sa Peskov, ifølge Ria Novosti.

Han la samtidig til at han vil forsøke å innhente informasjon om situasjonen.

– Sannsynlig

Brynjulf Risnes har ikke selv mottatt informasjon som tyder på at en utveksling er i gang, men tror det kan være sannsynlig at det jobbes med en slik avtale.

– Det er mulig at dette er reelle lekkasjer. Det er åpenbart kilder som har gått ut med dette, men jeg vet ikke hvilken troverdighet disse kildene har, sier Risnes, og fortsetter:

– Jeg håper uansett at det kan komme i stand en avtale om utveksling mellom Norge og Russland, eller en trekantavtale som det er snakk om her.

Torbjørn Brox Webber i støttegruppen for Frode Berg har heller ikke fått bekreftet noen utveksling.

– Hvis det kommer i stand, er det veldig bra. Det var vel noe sånt vi ventet kom til å skje, sier Webber.

– Vil fremme lovforslag

Ifølge BNS innebærer avtalen at Litauen utleverer den russiske FSB-spionen Nikolaj Filiptsjenko, som i juli i 2017 ble dømt til ti års fengsel i Litauen. Russland vil på sin side utlevere Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis som ble dømt i 2016.

BNS skriver at Dainius Gaižauskas, som er formann i den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, torsdag ville fremme et lovforslag som gjør det mulig for presidenten å benåde russerne som er dømt for spionasje i Litauen.

Forslaget skal opp til debatt i parlamentet tirsdag i neste uke.

Håp om enighet

En utveksling som involverer et tredjeland, har lenge blitt sett på som en aktuell løsning for å få Frode Berg hjem. Norge skal nemlig ikke ha fanger som Russland er interessert i å få utlevert i bytte mot Berg.

Tirsdag denne uken, før de nye opplysningene kom fram onsdag, sa Risnes til NTB at han har forståelse for at UD holder kortene tett til brystet.

Han mente det er positivt at Berg har blitt sittende i Lefortovo-fengselet i Moskva også etter dommen.

– Det tolker vi som et tegn på at man fortsatt forhandler, og at det er håp om å komme til enighet, sa Risnes.

Den 25. oktober markeres Sovjetunionens frigjøring av Finnmark i 1944 i Frode Bergs hjemby Kirkenes. Hvis ikke saken blir løst før den tid, kan det sette hele markeringen i skyggen.