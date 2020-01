Advarer mot økende antisemittisme i Tyskland

I et leserinnlegg i den tyske avisen Der Spiegel tar Maas et oppgjør med det han karakteriserer som økende antisemittisme i Tyskland.

– Jødiske statsborgere blir angrepet på åpen gate eller truet og harselert med på nett, skriver Maas i innlegget.

Han trekker frem at det var over 400 antisemittiske hendelser som fant sted over en periode på seks måneder bare i Berlin i fjor.

Ifølge Maas skal hver andre jødiske borger i Tyskland ha vurdert å forlate landet.

Må gjøres mer

Maas mener det må gjøres mer for å beskytte jødiske institusjoner og samfunn, både i Tyskland og Europa.

Han trekker frem angrepet på en Synagoge i den tyske byen Halle i oktober i fjor som et eksempel på trusselen mot jødiske borgere i Europa.

– Antisemittisme strider mot alt Europa står for: Toleranse, frihet og menneskeverd, skriver Maas.

– Aldri igjen

Den tyske utenriksministeren mener hver og en har et ansvar for å ta et oppgjør med antisemittisme. Maas mener det må vises et solidarisk ansvar ovenfor europeiske jøder slik at Tyskland og Europa kan vise at: – ...Jøder hører til her som medlemmer av vårt samfunn, og at vi er alvorlige når vi sier, 75 år etter frigjøringen av Auschwitz «Aldri igjen!»