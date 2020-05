95 nye koronadødsfall i Sverige på ett døgn

Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter på en pressekonferanse onsdag.

– Totaltallet er veldig høyt, og det er veldig trist at så mange har mistet livet, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

I alt 35.088 personer har så langt fått påvist viruset i Sverige.

2.002 personer får eller har fått intensivbehandling.

Mens blant annet Stockholm er hardt rammet, er smitteutbredelsen lav i flere andre deler av landet.

– Tallene er veldig stabile i mange deler av landet. I Skåne har man for eksempel i lang tid ligget på under 20 tilfeller per dag, sier Tegnell.

To nye koronadødsfall i Danmark

Danmark har registrert ytterligere to dødsfall som følge av koronaviruset det siste døgnet.

Det viser tall fra Statens Serum Institut onsdag.

I alt 10.106 personer er bekreftet smittet i Danmark.

Antall innlagte på sykehus faller med fem til 107.