90 prosent av verdens befolkning har fordommer mot kvinner

Nærmere 90 prosent av alle mennesker har fordommer mot kvinner, ifølge rapporten Gender Social Norms Index.

Til tross for framgangen likestillingsarbeidet har hatt globalt, viser 91 prosent av menn og 86 prosent av kinner at de har minst en fordom mot kvinner i forhold til politikk, økonomi, utdanning, vold eller reproduksjonsrettigheter.

Studien har analysert data fra 75 land som til sammen huser omtrent 80 prosent av verdens befolkning. Dataene viser at nesten halvparten av alle mennesker mener menn er bedre politiske ledere enn kvinner, og mer enn 40 prosent mener menn er bedre bedriftsledere. Nesten en tredel av alle menn og kvinner mener konemishandling er greit.

Tilbakegang for likestilling

Det er FNs utviklingsprogram som publiserte funnene torsdag. Nå oppfordrer de verdens ledere til å innføre lovverk og politikk som tar sikte på å endre de eksisterende fordommene.

– Vi vet at vi lever i en mannsdominert verden, men denne rapporten gir oss noen tall på disse skjevhetene, sier Pedro Conceição, lederen for FNs utviklingsprogram sitt Human Development, til avisa The Guardian.

Han sier at funnet er «sjokkerande», og at mens fordommene har minsket i mange land, så har de vokst tilbake i mange andre land.

– Hvis du tar gjennomsnittet av informasjonen i rapporten, så ser vi en tilbakegang for likestillingen. Vi ser at fordommene øker, i stedet for å minke.

Av de 75 analyserte landene var det bare seks land der majoriteten av befolkningen ikke hadde fordommer mot kvinner: Andorra, Australia, Nederland, Norge og Sverige.

Dominerer politikken

I en pressemelding sier Conceição at det likevel er enkelte framskritt de siste ti årene, som tilgang på grunnskole og redusert mødredødelighet.

- Men kjønnsforskjellene er for åpenbare på andre områder, spesielt områder som utfordrer maktforhold og har mest innvirkning på muligheten for å oppnå faktisk likeverd.

Dette skaper et stort maktgap.

FNs utviklingsprogram trekker fram disse eksemplene på dette maktgapet:

Det er like mange menn og kvinner som stemmer, men kvinner har bare 24 prosent av parlamentsetene i verden

Av verdens 193 statsledere er 10 kvinner

Kvinner får mindre betalt, og får sjelden høyere stillinger

Færre enn seks prosent av administrerende direktører i de toppnoterte selskapene på aksjeindeksen i USA er kvinner

Kvinner jobber i snitt flere timer enn menn, men det er ofte ubetalt omsorgsarbeid

