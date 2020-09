Statens Serum Institut opplyser også at 17 mennesker er innlagt på sykehus med covid-19, men at det samlede antall innlagte er gått ned med tre til 59. Til sammen 638 koronasmittede mennesker er hittil døde i Danmark.

Denne helgen brukte Danmarks statsminister Mette Fredriksen en populær instagramsbrukers profil til å spre sitt budskap til hans følgere.

«Hei, alle Anders følgere. Jeg har brukt for din hjelp, og jeg har bruk for dere hjelp, fordi smitten med Covid-19 stiger igjen i Danmark», sier statsminiteren i videoen som ble delt på instagrambrukeren andershemmingsendks profil

Antall nysmittede var fra fredag til lørdag 589 etter at tallet hadde ligget på rundt 450 i dagene før. Det er ikke klart hvorfor tallet var så mye høyere på lørdag.

I videoen sier statsministeren at smitteøkningen er alvorlig, og minner om at unge også kan få alvorlige sykdomsforløp, og at man kan smitte andre som kan dø av viruset.

Hun sier hun håper folk vil vurdere å la vær og feste, selv om hun har stor forståelse for at det passer dårlig hvis man f.eks har startert på et nytt studie og vil bli kjent med nye venner. Deretter ber hun folk laste ned den nye smittesporingsappen.

Som følge av smitteøkningen er det innført et midlertidig forbud mot og drikke alkohol på bussen, etter som det har blitt et problem den siste tiden, skriver det danske samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Fra og med torsdag sist uke måtte alle restauranter og barer i København stenge klokken 22, og alle gjester må bruke munnbind.

Gjelder bryllup og konfirmasjoner

Sluttidspunktet for fester omfatter også bryllup og konfirmasjoner. De får avholdes så lenge man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Danskene oppfordres også til å varsle politiet om de oppdager at det blir holdt store fester på offentlige steder der mange er samlet.

– Om det er snakk om offentlige privatfester, så kommer vi. Men fester på privat plass er ikke omfattet av restriksjonene. Det er kun en anbefaling og skyldes hensyn til privatlivets fred. Men det er altså ingen god idé å holde privat «apefest» for 150 mennesker, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde.

Bølge to?

Danmark stengte kraftig ned i vår, i likhet med de fleste andre europeiske land. Det ikke nødvendigvis er snakk om en bølge to, mener fagdirektør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut (SSI).

Danmark ble ifølge ham nemlig aldri helt ferdig med den første smittebølgen.

– Så om vi er i første eller annen bølge, handler om ordbruk. Vi må handle nå, slik at vi unngår et voldsomt press på sykehusene, sier Mølbak.