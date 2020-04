Foruten underskriftene støttes aksjonen av over 20 frivillige organisasjoner som Amnesty International, Røde Kors, Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Initiativtakerne bak underskriftsaksjonen vil overlevere regjeringen underskriftene mandag.

Aksjonen går ut på å redde om lag 1.600 barn og sårbare vekk fra den overfylte flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos, like vest for kysten av Tyrkia. Der oppholder om lag 20.000 personer seg, og nå frykter mange for konsekvensene dersom koronaviruset også bryter ut i leiren.

– Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil være med og ta ansvar for flyktningsituasjonen. Den langsiktige løsningen de snakker om er det fint at man prøver å få på plass, men nå er situasjonen så akutt at man må evakuere de mest sårbare først, skriver initiativtaker Katrin Glatz Brubakk.

Før helgen uttalte statsminister Erna Solberg (H) at det på det nåværende tidspunktet ikke er aktuelt å hente noen ut av leieren, men at Norge har gitt penger blant annet til å flytte enslige mindreårige til egne mottak på fastlandet.

Aksjonen krever at Norge slutter seg til det tysk forslaget, som støttes av sju andre land, blant annet Frankrike og Finland, om å evakuere de 1.600.